Последних косаток и белух выпустили из "китовой тюрьмы" в Приморье

Последние животные из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье – шесть белух и две косатки – были во вторник выпущены на свободу на мысе Перовского в Хабаровском крае. Об этом сообщили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

По словам сотрудников института, животных пять дней везли за 1800 километров из бухты Средняя в Приморье к берегу Охотского моря. Дорогу осложнили ливни в Приморском крае. Косаткам и белухам после реадаптации и взятия анализов установили спутниковые метки, и выпустили животных в естественные условия обитания.

Косатки Харя и Форест, выпущенные одновременно через транспортировочную клеть, вместе ушли в северную часть залива. За их поведением в дикой природе, как и за восемью другими ранее выпущенными косатками, первые дни будут следить учёные института.

Четвёртый выпуск животных, запланированный на 22 августа, задержался из-за наводнения в Хабаровском крае. Выпуск первых двух косаток и шести белух в Охотском море состоялся 27 июня. Затем было проведено еще два выпуска.