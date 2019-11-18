Авторы экспертизы песен Егора Крида временно лишены аккредитации

Роскомнадзор на четыре месяца лишил аккредитации экспертов, которые нашли в песнях Егора Крида признаки сатанизма, угрозу семейным ценностям и самосознанию русского народа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

Экспертиза не соответствует требованиям Роскомнадзора к проведению "комплексного анализа информационной продукции". Приказом главы ведомства Александра Жарова приостановлено действие лицензии трёх экспертов, их фамилии – Шабалина, Симонова и Волкова. В дальнейшем надзорный орган может окончательно лишить их аккредитации.

Результаты экспертизы песен Егора Крида появились на сайте Роскомнадзора в конце октября и были удалены оттуда примерно через сутки после публикации. Авторы исследования пришли к выводу, что певец выступает в "деструктивном информационном пространстве", которое провоцирует "проституированное поведение детей и подростков".

Егор Крид принадлежит к движению New Age и демонстрирует это при помощи своих татуировок, заявили эксперты. На этом основании они пришли к выводу, что исполнитель придерживается "антироссийской идеологической ориентации". Песни же Крида не представляют культурной ценности и должны быть маркированы как "18+", равно как и реклама его выступлений, говорилось в исследовании.

Представители Роскомнадзора заявили, что ведомство занимается аккредитацией экспертов и обязано публиковать результаты подобных проверок, но при этом не участвует в их назначении.