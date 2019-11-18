Авторы экспертизы песен Егора Крида временно лишены аккредитации

Роскомнадзор на четыре месяца лишил аккредитации экспертов, которые нашли в песнях Егора Крида признаки сатанизма, угрозу семейным ценностям и самосознанию русского народа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.
Экспертиза не соответствует требованиям Роскомнадзора к проведению "комплексного анализа информационной продукции". Приказом главы ведомства Александра Жарова приостановлено действие лицензии трёх экспертов, их фамилии – Шабалина, Симонова и Волкова. В дальнейшем надзорный орган может окончательно лишить их аккредитации.
Результаты экспертизы песен Егора Крида появились на сайте Роскомнадзора в конце октября и были удалены оттуда примерно через сутки после публикации. Авторы исследования пришли к выводу, что певец выступает в "деструктивном информационном пространстве", которое провоцирует "проституированное поведение детей и подростков".
Егор Крид принадлежит к движению New Age и демонстрирует это при помощи своих татуировок, заявили эксперты. На этом основании они пришли к выводу, что исполнитель придерживается "антироссийской идеологической ориентации". Песни же Крида не представляют культурной ценности и должны быть маркированы как "18+", равно как и реклама его выступлений, говорилось в исследовании.
Представители Роскомнадзора заявили, что ведомство занимается аккредитацией экспертов и обязано публиковать результаты подобных проверок, но при этом не участвует в их назначении.
- Егор Крид оказался в числе исполнителей, концерты которых оказались сорваны в городах России осенью прошлого года – как сообщалось, под давлением местных властей, правоохранительных органов и различных общественных организаций.
- Президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по этой проблеме, называя бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. При этом он подчеркнул, что выступает против пропаганды наркотиков в текстах рэп-исполнителей. В феврале он поручил своей администрации разработать меры поддержки современной популярной молодёжной музыки, а в октябре – поручил правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежи в интернете.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.