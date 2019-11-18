Суд окончательно отказал дизайнеру, которому полицейские сломали ногу

Московский городской суд в понедельник отказал дизайнеру Константину Коновалову в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, сломавших ему ногу перед протестной акцией 27 июля. Об этом сообщает "Медуза". Ранее Коновалову отказал Тверской районный суд.

Также 18 ноября Мосгорсуд рассмотрел жалобу несовершеннолетнего участника акции 3 августа Александра Костюка. После задержания на митинге у него было зафиксировано сотрясение мозга. Судье понадобилась одна минута, чтобы принять решение об отказе в жалобе. Коновалов и Костюк собираются обратиться в Европейский суд по правам человека.