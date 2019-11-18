Суд окончательно отказал дизайнеру, которому полицейские сломали ногу

Московский городской суд в понедельник отказал дизайнеру Константину Коновалову в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, сломавших ему ногу перед протестной акцией 27 июля. Об этом сообщает "Медуза". Ранее Коновалову отказал Тверской районный суд.
Также 18 ноября Мосгорсуд рассмотрел жалобу несовершеннолетнего участника акции 3 августа Александра Костюка. После задержания на митинге у него было зафиксировано сотрясение мозга. Судье понадобилась одна минута, чтобы принять решение об отказе в жалобе. Коновалов и Костюк собираются обратиться в Европейский суд по правам человека.
- Константина Коновалова задержали 27 июля за три часа до начала митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Коновалов совершал утреннюю пробежку по центру города, фотографируя при этом полицейских, собравшихся у мэрии для разгона акции протеста. В ходе задержания сотрудники полиции повалили его на землю, после чего он сломал ногу о бордюр.
- 17 сентября суд оштрафовал Константина Коновалова на 10 тысяч рублей, хотя его самого на заседании не было из-за лечения в больнице.Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.
- Коновалов оспорил действия сотрудников полиции в Следственном комитете. Однако ведомство отклонило его заявление. Это решение было поддержано Тверским судом Москвы.
- Всего 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти назвали события в центре Москвы массовыми беспорядками. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы и осуждены несколько человек.
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