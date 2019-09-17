Савёловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу сотрудники полиции 27 июля, сообщил он в своём твиттере. Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.

Коновалов был задержан за несколько часов перед несогласованной с властями акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Он совершал утреннюю пробежку и фотографировал перекрытия в центре города, собираясь с друзьями пойти на акцию.

В ходе задержания сотрудники полиции повалили его на землю, после чего он сломал ногу о бордюр. В самом мероприятии дизайнер после этого не участвовал.

Коновалов оспорил действия сотрудников полиции в Следственном комитете, ведомство отклонило его заявление. Это решение было поддержано Тверским судом Москвы.