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Дизайнер, которому сломали ногу полицейские, оштрафован на 10 тысяч рублей

Задержание Константина Коновалова

Савёловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу сотрудники полиции 27 июля, сообщил он в своём твиттере. Судья признала его участником несанкционированной акции протеста.

Коновалов был задержан за несколько часов перед несогласованной с властями акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Он совершал утреннюю пробежку и фотографировал перекрытия в центре города, собираясь с друзьями пойти на акцию.

В ходе задержания сотрудники полиции повалили его на землю, после чего он сломал ногу о бордюр. В самом мероприятии дизайнер после этого не участвовал.

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Коновалов оспорил действия сотрудников полиции в Следственном комитете, ведомство отклонило его заявление. Это решение было поддержано Тверским судом Москвы.

  • Всего 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек, несколько десятков получили травмы при задержании. Власти назвали события в центре Москвы массовыми беспорядками. Возбуждено уголовное дело, по которому уже арестованы и осуждены несколько человек.

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