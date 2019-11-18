Арестованный по "московскому делу" Павел Новиков полностью признал вину

Москвич Павел Новиков, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции во время акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля, признал вину в полном объеме. Об этом он заявил в понедельник на заседании Тверского суда, передаёт корреспондент Радио Свобода.

На первом допросе Новиков отказался признать вину, но следователь написал в протоколе обратное. Позднее обвиняемый заявил, что не до конца понимал суть документа. По версии следствия, 32-летний москвич ударил полицейского по голове и плечу пластиковой бутылкой с водой, причинив ему физическую боль.

Признанный потерпевшим полицейский по фамилии Широков не пришёл ни на сегодняшнее заседание суда, ни на предыдущее. Новиков, задержанный 29 октября, уже на следующий день был арестован на два месяца. Следующее заседание по его делу намечено на 2 декабря. Судья сегодня заявила, что, с учётом позиции обвиняемого, есть возможность "уложиться в один день".