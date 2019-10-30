СК просит арестовать нового обвиняемого по "московскому делу"

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать нового обвиняемого по "московскому делу" Павла Новикова. Его обвиняют в нападении с бутылкой на сотрудника полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
По данным СМИ, Новиков был задержан 29 октября утром и допрошен в Следственном комитете. Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых подозреваемых по "московскому делу". Пятеро из них задержаны и арестованы.
- "Московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства арестованных. По нему арестованы более 20 человек.
- Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, дела переквалифицированы преимущественно на применение насилия в отношении представителей власти. Несколько человек осуждены, 11 – остаются под следствием, семеро из них находятся в СИЗО.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.