СК просит арестовать нового обвиняемого по "московскому делу"

Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы арестовать нового обвиняемого по "московскому делу" Павла Новикова. Его обвиняют в нападении с бутылкой на сотрудника полиции. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным СМИ, Новиков был задержан 29 октября утром и допрошен в Следственном комитете. Ранее сообщалось, что следователи установили шестерых новых подозреваемых по "московскому делу". Пятеро из них задержаны и арестованы.