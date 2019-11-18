В Красноярском крае управление Федеральной службы исполнения наказаний отстранило от работы начальника отдела уголовного розыска Сергея Слепцова. В ведомстве подтвердили, что он издевался над заключенным исправительной колонии №17, пишет "Тайга.инфо".

6 ноября Следственный комитет начал проверку видео с издевательствами в колонии №17 после публикации записи в СМИ. Автор материала утверждал, что замначальника ГУФСИН Сергей Слепцов под запись окунул осужденного головой в унитаз за отказ выйти на хозработы и угрожал ему.

В СМИ утверждали, что съемки были сделаны до 2017 года, когда Слепцов занимал должность замначальника ИК-17.

Ранее Сергей Слепцов являлся свидетелем по уголовному делу о насилии над ещё одним заключённым, Михаилом Голиковым. От него требовали дать показания против начальника ИК-27, а после отказа избили и поместили в изолятор для нарушителей.