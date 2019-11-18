В МГУ потребовали вернуть выборы ректора

Студенты, выпускники, преподаватели и аспиранты МГУ в открытом письме потребовали вернуть выборы ректора вуза. По мнению авторов письма, за годы, когда сотрудники университета не могли влиять на его работу, в МГУ сложилась "система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения, которая убивает творческую атмосферу для научных исследований".

"Мы не можем самостоятельно вернуть автономию МГУ, потому что лишены любой представительской власти в стране. Мы можем лишь голосовать ногами – и сотни выпускников, аспирантов и сотрудников МГУ уезжают каждый год, продолжая научные исследования на благо человечества за рубежом. Но мы не можем больше молчать.Мы обращаемся к тем, кто этой властью наделен, всем ветвям законодательной и исполнительной власти: депутатам, сенаторам, министрам, президенту. Мы обращаемся к гражданскому обществу. Мы требуем внесения изменений в Федеральный закон 259 "О Московском государственном университете": возвращения выборности ректора коллективом МГУ; праве самостоятельно утверждать Устав МГУ; создания нормальных условий для обучения и научных исследований".

Комитет Госдумы по образованию 14 ноября рекомендовал одобрить поправку, которая разрешает президенту неограниченное количество раз продлевать полномочия ректора МГУ после того, как ему исполнилось 65 лет (предельный возраст для этой должности).

Полномочия 80-летнего ректора МГУ Виктора Садовничего истекают в декабре 2019 года. Выборы ректора в МГУ отменили в 2009 году.