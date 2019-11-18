СМИ сообщили об отставке замглавы ФСИН Максименко

Замглавы ФСИН Валерий Максименко, не один год комментировавший деятельность ведомства в СМИ, подал рапорт об отставке, пишут Daily Storm и РБК со ссылкой на источники. Увольнение связано с приходом нового руководителя ФСИН Александра Калашникова.

Незадолго до этого стало известно, что Максименко перестанет давать комментарии журналистам. Как заявил он сам, это решение принято от стыда за многие информационные поводы: "Вот пример: начальник колонии – это пару недель назад было – головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать?.. Со стыда хочется под землю провалиться". Давать ответы на вопросы журналистов служба будет только после официальных запросов в течение семи дней, сообщил он.

В начале ноября было опубликовано видео, на котором сотрудник исправительной колонии в Красноярском крае, нецензурно выражаясь и угрожая физической расправой, пытается отправить осуждённого убирать территорию. Когда заключённый отказывается, сотрудник избивает его и склоняет над унитазом, запихивая голову внутрь.

Утверждалось, что на видео был начальник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю Сергей Слепцов. Запись сделана до 2017 года, когда он занимал должность замначальника ИК-17. Следственный комитет проводит проверку.

В октябре 2019 года новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников. Ранее он занимал пост начальника Управления ФСБ по Красноярскому краю.

Калашникову – 55 лет, он выпускник Новосибирского военного командного училища. В 1988 году будущий глава ФСИН окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, а в 1995 году – академию ФСБ России. С 2011 по 2017 год он был главой спецслужб по Республике Коми. В 2012 году Калашников запомнился тем, что причислил правозащитный центр "Мемориал" и движение за права избирателей "Голос" к экстремистским организациям, которые, по его мнению, хотят сорвать в России президентские выборы. Он заявил, что деятельность организаций направлена на изменение политического строя в стране. Также Калашников поддерживал разгон протестных акций.