В Гонконге вторые сутки продолжается противостояние полиции и демонстрантов, забаррикадировавшихся в кампусе местного Политехнического университета. Уличные бои достигли небывалого до сих пор накала. Власти заявили, что готовы в любой момент применить огнестрельное оружие, если участники беспорядков продолжат препятствовать им и контратаковать полицейских.

Многие сотни радикально настроенных участников протестов в Гонконге, длящихся уже почти полгода, сейчас остаются запертыми внутри кампуса Политехнического университета в районе Хун Хом, и пока выдерживают осаду. Силы правопорядка уже дважды применяли боевые патроны, в одном случае – когда их ряды пытались таранить легковым автомобилем, который потом сумел быстро развернуться и уехать. Однако подтвержденных данных о том, есть ли убитые и пострадавшие, нет.

Гонконгские манифестанты, забаррикадировавшиеся в кампусе, несмотря на неоднократные предупреждения, что им следует покинуть захваченные помещения, устроили у главного входа сильный пожар, который не удается потушить, и подожгли мост, соединяющий кампус с ближайшей станцией метро. До сих пор там временами слышны звуки сильных взрывов. Так осажденные надеются отразить новый штурм полиции, которая ранее в понедельник, 18 ноября, около 5:30 утра по местному времени ненадолго прорвалась в кампус и задержала сотни участников протестов.

Позднее, примерно после 8 часов утра, большая часть толпы коллективно решила покинуть кампус, но вскоре была встречена слезоточивым газом, выпущенным полицией у нескольких входов. Некоторым удалось убежать, другим пришлось отступить обратно, а многие были немедленно арестованы.

Наиболее радикальная часть гонконгских манифестантов удерживает территорию кампуса Политехнического университета уже несколько дней. Глава местного студенческого совета заявил журналистам, что внутри сейчас находятся около 700 человек, готовых "стоять до последнего". Большую их часть составляют студенты этого и других университетов.

Студенты периодически закидывают полицейских и их автомобили и бронемашины с верхних этажей бутылками с зажигательной смесью, швыряют в них камни и даже мечут настоящие боевые копья и дротики и стреляют из луков боевыми стрелами. Известно, что один офицер полиции Гонконга был тяжело ранен стрелой в ногу. В ответ полиция пока использует слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Ректор Политехнического университета в какой-то момент сумел договорился о прекращении штурма, при условии, что студенты прекратят сопротивление. Он предложил своим учащимся покинуть университетского кампуса и сдаться, однако они отказались. При этом полицейские сам факт штурма и проведения арестных рейдов внутри кампуса отрицают и утверждают, что лишь иногда задерживали только самых радикальных активистов.

Протестующие с помощью телефонов и социальных сетей непрерывно призывают всех гонконгцев выходить на акции в других частях города, чтобы отвлечь на себя внимание сил правопорядка и дать им возможность без последствий уйти из осажденного университета.

Кампусы некоторых гонконгских университетов протестующие начали захватывать в последние дни, однако лишь в Политехническом университете противостояние с властями превратилось в настоящий бой с полицией. Официально все учебные заведения в Гонконге пока закрыты по распоряжению городских властей на неопределенное время.

Днем 18 ноября представитель полиции Гонконга Луи Лау обратился ко всем жителям Гонконга со специальным видеопосланием, в котором заявил, что, если участники антиправительственных выступлений продолжат оказывать сопротивление и применять насилие, угрожающее жизни и здоровью работников правоохранительных органов, то они в ответ, как он выразился, применять "минимальную силу, включая боевые патроны".

Нынешние протесты в Гонконге были сперва вызваны намерениями местных властей разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики этого законопроекта с самого начала были уверены в том, что он готовился не столько для передачи в руки китайского правосудия уголовных преступников, сколько для выдачи на расправу в Пекин скрывающихся в Гонконге диссидентов, правозащитников и всех несправедливо преследуемых людей.

Манифестанты давно уже добились полного отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции, однако требования к центральным властям КНР о прекращении общего нарастающего давления на Гонконг и все права его обитателей, закрепленные еще в Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга 1984 года и в Основном законе Гонконга, продолжают звучать на каждой протестной акции.

Участники манифестаций и уличных боев в Гонконге сейчас уже требуют отмены официальной оценки их действий как "антигосударственных беспорядков", предоставления им всеобщего избирательного права и прямых полноценных выборов членов местного Законодательного совета и главы исполнительной власти. До сих пор глава администрации Гонконга не избирается на прямых народных выборах, а назначается специальным избирательным комитетом, подчиняющимся КПК. Кроме того, только половина депутатов в законодательном собрании Гонконга избирается на прямых народных выборах – остальные законодатели выбираются непрозрачно, разнообразными "бизнес-сообществами".