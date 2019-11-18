ЕС подверг критике выборы в парламент Белоруссии

Европейский союз расценивает досрочные парламентские выборы в Белоруссии как "неиспользованную возможность" провести голосование согласно международным стандартам. Такую оценку обнародовала в понедельник представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Косьянчич.



Европейский союз призвал белорусские власти "незамедлительно возобновить разработку избирательной реформы, чтобы предстоящие в 2020 году выборы президента Белоруссии прошли по новым правилам.

Ранее эксперты ОБСЕ сочли выборы не соответствующими международным стандартам. По их словам, объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована. Наблюдатели отметили общее пренебрежение основополагающими свободами самовыражения, собраний и ассоциаций.



Выборы в нижнюю палату Национального собрания Белоруссии прошли 17 ноября. В результате голосования в парламент не прошел никто из представителей оппозиции.