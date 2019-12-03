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Лицом к событию. Банкир и ведущая. Казалось бы, при чем тут государство?

Лицом к событию. Банкир и ведущая. Казалось бы, при чем тут государство?
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Это, наверное, можно было бы назвать "служебным романом". Они давно знакомы – в прошлом журналист деловой газеты "Коммерсант", ныне телеведущая, и глава крупнейшего государственного Внешторгбанка Андрей Костин. И бог бы с ними. Если бы не те расходы, в которые, по мнению Алексея Навального, этот роман обходится наогоплательщикам. Они колоссальны и исчисляются десятками миллионов долларов. И это все – личное дело Андрея Костина? И если не вполне личное – то почему руководство страны спокойно наблюдает за теми вещами, которые, по идее, дискредитируют и это руководство тоже? В разговоре участвуют: журналисты-расследователи Сергей Ежов, Роман Доброхотов, Мария Жолобова и бизнесмен Евгений Чичваркин.

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