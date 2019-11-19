Мосгорсуд оставил в СИЗО больного раком бывшего следователя

Московский городской суд оставил в СИЗО подозреваемого в получении взятки бывшего следователя Следственного комитета Сергея Дубинского. Генерал-майор просил о переводе под домашний арест из-за последней стадии рака.
Дубинского арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере в ноябре прошлого года. Тогда у него была первая стадия онкологического заболевания, от которого он лечился. После того, как он попал с СИЗО, его состояние ухудшилось: сейчас он не может самостоятельно ходить, у него также диагностировали глаукому обоих глаз.
Несмотря на то что, как утверждал сам Дубинский, его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суд отказался изменить ему меру пресечения. На суде Дубинский также заявил, что из-за болезни признал вину под давлением следователя. Передачу денег он назвал провокацией.
Сергея Дубинского подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, он и его коллега Андрей Тринев получили эти деньги за снятие ареста с части активов банка "Российский кредит", дело которого они вели.
- 55-летний Сергей Дубинский известен своей необычной карьерой. Он начинал службу как прокурор, затем стал адвокатом, а после поступил на работу в Следственный комитет РОссии. В качестве гособвинителя участвовал в деле из дочерних компаний ЮКОСа. Как адвокат защищал главного обвиняемого по делу о пожаре в пермском клубе "Хромая лошадь". Самым громким расследованием Дубинского в СКР было дело в отношении совладельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика. Ему вменяли оказание ненадлежащих услуг из-за теракта 2011 года. В 2016 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.
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