Мосгорсуд оставил в СИЗО больного раком бывшего следователя

Московский городской суд оставил в СИЗО подозреваемого в получении взятки бывшего следователя Следственного комитета Сергея Дубинского. Генерал-майор просил о переводе под домашний арест из-за последней стадии рака.

Дубинского арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере в ноябре прошлого года. Тогда у него была первая стадия онкологического заболевания, от которого он лечился. После того, как он попал с СИЗО, его состояние ухудшилось: сейчас он не может самостоятельно ходить, у него также диагностировали глаукому обоих глаз.

Несмотря на то что, как утверждал сам Дубинский, его диагноз входит в правительственный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суд отказался изменить ему меру пресечения. На суде Дубинский также заявил, что из-за болезни признал вину под давлением следователя. Передачу денег он назвал провокацией.

Сергея Дубинского подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, он и его коллега Андрей Тринев получили эти деньги за снятие ареста с части активов банка "Российский кредит", дело которого они вели.