В Москве на двух следователей заведено дело за взятку в 5 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников главного управления ведомства Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Они подозреваются в получении взятки в пять миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Накануне следователи по особо важным делам были задержаны с поличным в ходе операции Федеральной службы безопасностив Москве.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в последнее время Дубинский и Тринев участвовали в расследовании махинаций в банке "Российский кредит". Собеседники газеты не исключают, что взятка следователям могла быть связана с вопросом о снятии ареста с какого-либо имущества, наложенного в ходе расследования этого дела.

Сергей Дубинский стал четвертым арестованным московским следователем в звании генерала с 2007 года. Ранее Дубинский был адвокатом. В частности, после пожара в 2009 году в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" (тогда погибли 156 человек) защищал владельца этого заведения Анатолия Зака. Став следователем, он участвовал в расследовании дела о теракте в аэропорту Домодедово в январе 2011 года, в результате которого погибли 37 человек. По данному делу был арестован совладелец аэропорта Дмитрий Каменщик. В 2016 году дело в отношении Каменщика прекратили за отсутствием состава преступления.