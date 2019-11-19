Депутаты Госдумы разработают и рассмотрят законопроект, вводящий уголовную ответственность для организаторов митингов, получивших образование в “протестных лагерях”. Об этом газете “Коммерсантъ” рассказали двое заместителей руководителей парламентской фракции “Единая Россия”. Один из собеседников издания подчеркнул, что лагерями можно считать и группы в социальных сетях.
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России заявили, что обнаружили в ряде регионов финансируемые из-за границы лагеря для подготовки организаторов акций. Точный список организаций и их местонахождение парламентарии не разглашают.
Неназванный собеседник “Коммерсанта” утверждает, что парламентарии обнаружили такие организации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, ряде регионов Кавказа и в аннексированном Крыму. Член комиссии по расследованию вмешательства, депутат-единорос Адальби Шхагошев заявил газете, что к числу лагерей можно отнести и “виртуальные” — которыми он, по всей видимости, считает группы в социальных сетях.
Депутаты намерены ввести уголовную ответственность за организацию протестных акций для тех, кто прошел обучение в некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. “Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга”,— пояснил позицию разработчиков законопроекта Адальби Шхагошев.
- В 2014 году в Уголовный кодекс была внесена статья о неоднократном нарушении правил организации протестных акций. По ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
- В декабре 2018 года депутаты ввели отдельное наказание за вовлечение в протестные акции несовершеннолетних. Организаторам митингов, призывающих к себе подростков, грозит арест до 15 суток.
- В 2019 году спецдокладчик ООН по освещению ситуации с мирными собраниями в России получил доклад, подготовленный российскими правозащитниками. В нём отмечалось, что интернет в стране стал “важнейшим пространством для реализации права на свободу мирных собраний”, но власти “прилагают немало усилий с целью ограничения этого права [свободы собраний] в цифровом пространстве.”
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.