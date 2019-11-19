Депутаты Госдумы разработают и рассмотрят законопроект, вводящий уголовную ответственность для организаторов митингов, получивших образование в “протестных лагерях”. Об этом газете “Коммерсантъ” рассказали двое заместителей руководителей парламентской фракции “Единая Россия”. Один из собеседников издания подчеркнул, что лагерями можно считать и группы в социальных сетях.

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России заявили, что обнаружили в ряде регионов финансируемые из-за границы лагеря для подготовки организаторов акций. Точный список организаций и их местонахождение парламентарии не разглашают.

Неназванный собеседник “Коммерсанта” утверждает, что парламентарии обнаружили такие организации в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Омске, ряде регионов Кавказа и в аннексированном Крыму. Член комиссии по расследованию вмешательства, депутат-единорос Адальби Шхагошев заявил газете, что к числу лагерей можно отнести и “виртуальные” — которыми он, по всей видимости, считает группы в социальных сетях.

Депутаты намерены ввести уголовную ответственность за организацию протестных акций для тех, кто прошел обучение в некоммерческих организациях, финансируемых из-за рубежа. “Человек, прошедший обучение в подобном центре, в принципе не должен получить разрешение на проведение митинга”,— пояснил позицию разработчиков законопроекта Адальби Шхагошев.