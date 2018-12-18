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Госдума ввела наказание за вовлечение подростков в несанкционированные акции протеста

Задержание подростка на акции Алексея Навального

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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента. Организаторам акций, призывающих к участию несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей и арест до 15 суток.

Законопроект был внесён в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков.

Russia – A pupil of the tenth class of the Moscow school №1329 Mikhail Samin with his girlfriend at the rally "He is not Dimon"
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Дети и Навальный

Авторы законопроекта утверждают, что предложенные поправки призваны не допустить причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних и касаются, "популистов от политики", которые пытаются использовать детей в своих целях.

В феврале президент России Владимир Путин поручил МВД "решительно пресекать" деятельность групп, пытающихся привлечь молодежь к участию в несанкционированных акциях.

На заседании Государственной думы, где принимался закон, депутат фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что "законопроект предполагает очень широкую трактовку и применение <…> и, естественно, будет применяться избирательно", — его слова цитирует "Медуза".

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