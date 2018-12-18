Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты парламента. Организаторам акций, призывающих к участию несовершеннолетних, грозит штраф до 50 тысяч рублей и арест до 15 суток.

Законопроект был внесён в Думу вскоре после антикоррупционных митингов Алексея Навального, в которых, по оценкам наблюдателей, участвовало много подростков.

Авторы законопроекта утверждают, что предложенные поправки призваны не допустить причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних и касаются, "популистов от политики", которые пытаются использовать детей в своих целях.

В феврале президент России Владимир Путин поручил МВД "решительно пресекать" деятельность групп, пытающихся привлечь молодежь к участию в несанкционированных акциях.

На заседании Государственной думы, где принимался закон, депутат фракции КПРФ Алексей Куринный заявил, что "законопроект предполагает очень широкую трактовку и применение <…> и, естественно, будет применяться избирательно", — его слова цитирует "Медуза".