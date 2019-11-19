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В Тбилиси суд рассматривает дела задержанных во время протестов

Протесты в Тбилиси, Грузия. 18 ноября 2019

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Городской суд Тбилиси рассматривает дела задержанных на акции протеста, которая прошла в понедельник, 18 ноября. Были задержаны 37 человек. Их обвиняют в хулигантстве и неповиновении полиции.

Задержанные протестующие уже заявили, что не признают свою вину. Среди них гражданские активисты и адвокаты. Поддержать их к зданию суда пришли десятки человек.

18 ноября для разгона демонстрантов, которые блокировали входы в здание парламента, спецназ применил водяные пушки. Пострадали шесть человек – четверо протестующих и двое полицейских. Сейчас все входы в парламент открыты, автомобильное движение на проспекте Руставели восстановлено.

Демонстрации в Тбилиси начались после того, как 14 ноября парламентское большинство правящей партии "Грузинская мечта" проголосовала против поправки о проведении выборов по партийным спискам, а не по смешанной системе. Демонстранты потребовали отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов​. По данным МВД, в акции у здания парламента участвовали более пяти тысяч человек.

Представители оппозиции заявили, что силовой разгон не повлияет на протесты и они продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты конкретные результаты.

/**/ /**/ Спецназ у здания парламента Грузии, Твибиси, 18 ноября 2010 года
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