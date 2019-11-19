В Роскомнадзоре объяснили, почему штрафуют даже за ссылки на мат

Пресс-служба Роскомнадзора ответила на письмо руководителей СМИ, среди которых радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "Дождь", "Новая газета", Znak.com и "Росбалт", объяснив, почему ведомство штрафует издания за гиперссылки, опубликованные на их сайтах, если эти ссылки ведут на страницы с нецензурной лексикой. Авторы письма настаивали, что "сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит", об этом же говорится в одном из решений Европейского суда по правам человека.

В ответе Роскомнадзора сказано, что редакции средств массовой информации несут ответственность за все материалы, которые ими опубликованы, и даже за то, что увидит читатель, перейдя по гиперссылке на другой сайт. В ведомстве подчеркнули, что "понимают природу интернета", и что выпускающий редактор не может поставить в материал ссылку, не посмотрев, куда она ведёт. В описываемых случаях он, по мнению ведомства, хочет намеренно показать нецензурную брань аудитории.

Отдельно пресс-служба Роскомнадзора отреагировала на замечание руководителей СМИ о том, что мат на странице стороннего сайта может быть размещён позднее и специально, чтобы подвести то или иное издание под административную ответственность. В ведомстве заверили, что им неизвестны такие случаи, а "если редакция располагает фактами, что кто-то намеренно подводит СМИ под ответственность, то они обязательно будут проверены инспекторами Роскомнадзора при вынесении решения".

Ранее из-за гиперссылок, которые вели на страницы с нецензурными словами, были оштрафованы несколько российских СМИ, в частности – "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times и "Ведомости".