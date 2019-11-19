"Открытые медиа": недвижимость семьи Кабаевой стоит более ₽1 млрд

Стоимость недвижимости семьи главы совета директоров Национальной медиа группы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой достигла одного миллиарда 250 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании "Открытых медиа". На Кабаеву и её родственников оформлены шесть квартир, два дома и 70 соток земли в четырех регионах.

В июле 2018 года Алина Кабаева впервые сама оформила в собственность участок земли на Рублево-Успенском шоссе. По данным Росреестра, ей принадлежат 25 соток в поселке дома отдыха "Успенское". Они прилегают к участку в 45 соток, которым, по данным Reuters, с 2013 года владеет бабушка Кабаевой Анна Зацепелина. По оценке издания, общая стоимость владений семьи Кабаевой в Успенском составляет 655 миллионов рублей.

Мать олимпийской чемпионки Любовь Кабаева, по данным "Собеседника", арендует двухэтажное шале площадью 334 квадратных метра. Как отмечают "Открытые медиа", в 2010 году она оформила в аренду на 49 лет участок земли в селе Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи. За землю и шале она и ещё 11 арендаторов, среди которых руководители "Газпрома", а также полный тезка Романа Золотова, сына главы Росгвардии Виктора Золотова, платят 101 тысячу рублей или 278 рублей в день на всех. Неподалёку от шале расположен отель, где номер на одного человека стоит 6800 рублей за ночь. Сочинские чиновники планировали поднять арендную плату до рыночной цены, но арендаторы оспорили решение в суде.

В нескольких километрах от села Эсто-Садок также находится резиденция, которую посещал премьер Дмитрий Медведев . Об этом стало известно из расследовании Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" .С российским премьером Алина Кабаева, по её словам, общается уже много лет.

Кроме того, её бабушка Анна Зацепилина и Лейсан Кабаева (так же зовут сестру спортсменки) купили в Москве и Санкт-Петербурге четыре квартиры, примерная стоимость которых — около 740 миллионов рублей. Квартиры были приобретены у людей из близкого круга президента Путина - Петра Колбина, Геннадия Тимченко и Григория Баевского, — сообщал в 2016 году телеканал "Дождь".

Таким образом, на Кабаеву и её родных оформлена недвижимость, рыночная стоимость которой превышает один миллиард рублей. Издание подчеркивает, что в большинстве случаев речь идёт о недвижимости в закрытых населённых пунктах, а предыдущие владельцы имеют отношение к "Газпрому".

Последняя опубликованная декларация Алины Кабаевой датируется 2013 годом, когда она была депутатом Госдумы. Тогда её заявленный доход был около 11 миллионов рублей. Перед выборами в нижнюю палату в 2011 году ее накопления составляли 124 миллиона рублей. Национальная медиа группа, которую бывшая гимнастка сейчас возглавляет, не публикует годовые отчеты, поэтому оценить заработок Кабаевой нельзя.