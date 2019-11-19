Власти Карелии не смогли установить причину массовой гибели птиц и выпадения "жёлтого снега" в городе Сегежа.

Во вторник на официальном сайте города появилось сообщение от администрации Сегежского муниципального района, в котором сказано, что "размещённая в ряде СМИ информация о подведении итогов работы не соответствует действительности".

Сообщается, что на прошлой неделе карельским Центром гигиены и эпидемиологии был проведен отбор проб атмосферного воздуха на предмет его загрязнения фтористым водородом, сероводородом, диоксидами азота, серы и взвешенными веществами, но превышения их предельно допустимой концентрации не выявлено.

В свою очередь республиканским Центром ветеринарии проведено исследование трупов птиц, которое не выявило в исследуемых образцах вируса птичьего гриппа. Погибшие птицы отправлены в Межобластную ветеринарную лабораторию для дополнительного исследования. Его результаты ориентировочно будут готовы к 22 ноября. Также продолжаются радиологические исследования результатов атмосферных осадков в виде снега.

Отдельно отмечается, что факт гибели птиц на территории Сегежи "установлен и ни кем не пытается быть скрытым".

Ранее жители Сегежи пожаловались в социальных сетях на то, что город накрыло "странным туманом" и "жёлтым снегом". Также они опубликовали множество фотографий птиц, которые стали падать замертво.

Жители обвинили в случившемся Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат. Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявил об экологической катастрофе, сравнимой "с происходящим в газовой камере". Он предположил, что ухудшение экологической ситуации является продолжением аварии 2016 года, "когда в системе центрального горячего водоснабжения содержание сероводорода зашкаливало".

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. В администрации Сегежи при этом заявили, что "в период с 11 ноября всплеска обращений граждан об ухудшении здоровья не фиксировалось".