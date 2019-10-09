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Археология

Ураган "Грета". Эфир в 18:05

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Почему шведская школьница так взбудоражила мир?

Выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН вызвало небывалый резонанс и критику. Особенно много противников Греты в России, где ее обвиняют в радикализме и демагогии и подозревают, что ею манипулируют. Почему ее экологическая проповедь встречает такое ожесточенное сопротивление? Какие комплексы и обиды пробудила она в России?

В студии Радио Свобода культуролог Оксана Мороз и эколог Полина Григорьева. Эфир в 18:05.

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