Ураган "Грета". Эфир в 18:05

Выступление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН вызвало небывалый резонанс и критику. Особенно много противников Греты в России, где ее обвиняют в радикализме и демагогии и подозревают, что ею манипулируют. Почему ее экологическая проповедь встречает такое ожесточенное сопротивление? Какие комплексы и обиды пробудила она в России?

В студии Радио Свобода культуролог Оксана Мороз и эколог Полина Григорьева. Эфир в 18:05.