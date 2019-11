Опубликованы секретные документы о влиянии Тегерана в Ираке

Утечка 700 страниц секретных документов свидетельствует о доминировании Ирана в политической и военной сферах Ирака. Подробности из серии секретных телеграмм иранской разведки были опубликованы в понедельник в журнале The Intercept и газете The New York Times.

Сотни документов в основном представляют собой отчёты и телеграммы, написанные в 2014-2015 годах офицерами иранской службы разведки, которые базировались в Ираке. Издания подтвердили подлинность документов, однако не смогли установить источник утечки. В зашифрованных сообщениях анонимный информатор сообщил, что "хочет, чтобы мир узнал, что Иран делает в Ираке".

Как Иран стал доминировать

Документы показывают, что многие из ведущих политических деятелей Ирака, в числе которых премьер-министр Адиль Абдул Махди, а также представители военных и силовых структур имели "особые отношения" с Ираном.

Разговоры высокопоставленных американских дипломатов и их иракских коллег на закрытых встречах в Багдаде и Иракском Курдистане регулярно передавались иранцам. Например, главный политический помощник бывшего спикера иракского парламента был назван "активом иранской разведки".

Роль Корпуса стражей

Ключевую роль в усилении влияния Ирана, согласно секретным материалам, играет глава подразделения иранского спецназа "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

В документах есть информация о том, как возникла напряженность в отношениях между иранскими разведподразделениями, когда Сулеймани мобилизовал иракских ополченцев для защиты своих интересов.

После американского вторжения в Ирак

Из опубликованных данных следует, что после свержения в Ираке режима Саддама Хусейна в 2003 году в результате военной операции США Иран постарался использовать ситуацию хаоса, чтобы усилить своё влияние в Ираке. В разгоравшемся конфликте между суннитами, которые доминировали при прежнем режиме, и шиитами последние рассматривали соседнее государство как защитника.

Официальные лица Ирана также создавали сети осведомителей, которые когда-либо работали на американцев. После ухода американских сил из Ирака в 2011 году многие из информаторов остались безработными. Они также опасались, что могут быть раскрыты. Часть агентов предложила свои услуги иранцам.

Публикация документов

Секретные документы были опубликованы на фоне продолжающихся массовых антиправительственных протестов в Ираке. Демонстранты призывают к прекращению иранского влияния и к борьбе с коррупцией. В ходе демонстраций за несколько недель погибли не менее 300 человек.