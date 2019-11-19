В Швеции прекращено дело против Джулиана Ассанжа

В Швеции прокуратура объявила о том, что прекращает расследование обвинений в изнасиловании, выдвинутых в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

По словам представителя прокуратуры, доказательства вины Ассанжа, собранные в ходе следствия, недостаточны для того, чтобы передать дело в суд.

Решение о прекращении расследования может быть обжаловано.

Обвинения против Ассанжа были выдвинуты в 2010 году. Сам он отрицал их, утверждая, что обвинившая его женщина занималась с ним сексом добровольно.

Швеция тогда потребовала от Великобритании экстрадиции Ассанжа. Опасаясь экстрадиции, основатель Wikileaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. Власти Эквадора предоставили ему политическое убежище.

Ассанж почти 7 лет жил в здании посольства, а весной нынешнего года был выдан британским властям после того, как был лишён убежища. Сейчас он отбывает тюремный срок за нарушение условий залога, а также ждёт решения суда о его экстрадиции в США.

Соединённые Штаты требуют экстрадировать Ассанжа по целому ряду обвинений, связанных с незаконным получением и публикацией секретных документов Пентагона. Ему грозит длительный тюремный срок.

Имя основателя Wikileaks упоминалось также в связи с публикацией документов со взломанного сервера Демократической партии США, в похищении которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил сотрудников российской военной разведки.

В конце мая представитель ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж в тюрьме страдает от психологических пыток. По мнению Мельцера, у основателя WikiLeaks заметна глубокая тревога и ощущение угрозы со стороны всех окружающих его людей.

После того, как Ассанжа лишили убежища в Эквадоре, в Швеции возобновили расследование по делу об изнасиловании, однако шведский суд не стал запрашивать Великобританию об экстрадиции основателя Wikileaks.