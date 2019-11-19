Законопроект о физических лицах "иноагентах" прошёл второе чтение

Законопроект, который позволит приравнивать к "иностранным агентам" физические лица, прошёл в Госдуме второе чтение, сообщает "Интерфакс".

Из 337 присутствовавших на заседании депутатов лишь один воздержался, остальные проголосовали "за". В заключительном, третьем чтении законопроект планируется рассмотреть в четверг, 21 ноября.

В случае принятия документа "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, участвующие в создании или просто распространяющие материалы СМИ, которые ранее также были признанны "иностранными агентами". Статус "иноагентов" может быть присвоен и блогеру, которому зарубежное СМИ заказало сделать репортаж или интервью.

Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнил, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов". А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом.