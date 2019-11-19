Законопроект о физических лицах "иноагентах" прошёл второе чтение

Законопроект, который позволит приравнивать к "иностранным агентам" физические лица, прошёл в Госдуме второе чтение, сообщает "Интерфакс".
Из 337 присутствовавших на заседании депутатов лишь один воздержался, остальные проголосовали "за". В заключительном, третьем чтении законопроект планируется рассмотреть в четверг, 21 ноября.
В случае принятия документа "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, участвующие в создании или просто распространяющие материалы СМИ, которые ранее также были признанны "иностранными агентами". Статус "иноагентов" может быть присвоен и блогеру, которому зарубежное СМИ заказало сделать репортаж или интервью.
Автор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, уточнил, что "если физическое лицо пишет или распространяет материалы о культуре, спорте или музыке, то такого рода сотрудничество вряд ли может нести в себе риски включения в списки иностранных агентов". А вот если человек пишет материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то риски подобного включения достаточно велики. В каждом конкретном случае это будет определять Минюст совместно с МИДом.
- Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году. Согласно его положениям, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены. Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.
- В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. На сегодняшний день Минюст отнес к "иноагентам" десять СМИ: "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф" и "Север.Реалии".
- Представители российской власти многократно утверждали, что "закон о СМИ – иностранных агентах" является "зеркальной реакцией" на требования американского законодательства о регистрации телеканала Russia Today в качестве "иностранного агента". В ответ руководство РСЕ/РС заявило, что "приветствовало бы такую ситуацию, при которой медиакорпорация действовала бы в России на тех же условиях, на которых Russia Today работает в США". RT ведёт круглосуточное телевещание в кабельных сетях по всей территории страны, в то время как в России доступ к кабельным сетям и эфирному теле- и радиовещанию для иностранных СМИ значительно ограничен.
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