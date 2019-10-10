Агенты магазина дверей: соцсети о статусе инагента для ФБК

Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов, и это, разумеется, одна из самых обсуждаемых политических новостей этой недели.

Григорий Мельконьянц:

Уничтожают всеми доступными административными способами к федеральным выборам 2021 года конкурирующую политическую силу. Странно, что только сейчас решились включить ФБК в реестр «иностранных агентов».

Сергей Алексашенко:

Так выглядит чистосердечное признание: Кремль не может опровергнуть результаты расследований ФБК и признает свою 146%-ную коррумпированность.

Александр Плющев:



Минюст внёс ФБК в реестр иноагентов. А чего не сразу нежелательных организаций?

Любовь Соболь:

Никаких доказательств иностранного финансирования ФБК Минюст не предъявил, зато «новость» о признании нашего Фонда иностранным агентом успел накатать и распространить по пропагандистам. Очередная попытка запугать, очернить и надавить. Не получится!

Владимир Милов:

Все это означает только одно: предыдущие попытки задушить деятельность ФБК не сработали, поэтому власти пробуют новые методы удушения. Не сработают и они, но для этого обязательно необходима ваша поддержка!

Минюст России заявил, что нашёл двух жертвователей из Испании и США. Но эти заявления вызывают у значительной части аудитории только сарказм.

Кирилл Шулика:

Вообще тут 90% вероятности, что 140 тысяч рублей ФБК перевел товарищ майор.

Леонид Волков:

Итак, следите за руками (и хронологией).

Признание ФБК «иностранным агентом».

Апрель 2019. Все банки, в которых у нас есть карты и счета для краудфандинга, разом и одновременно начинают присылать запросы «в рамках 115-ФЗ» — типа, у вас подозрительные операции по счетам, объясните их смысл. Одновременность не оставляет сомнений: Росфинмониторингом запущена большая проверка наших финансовых потоков. Мы подробно отвечаем банкам на их запросы, банки отвечают, что наши ответы их устраивают, и все заканчивается вроде как без последствий...

Май 2019. ... не считая того, что Росфинмониторинг сливает выписку из моего счета в Альфа-банке всяким нашистам, и НТВ, Рен-ТВ и телеграм-каналы пару месяцев пугают свою впечатлительную аудиторию рассказом о том, как Волков покупает жене туфли аж за 12 тысяч рублей.

Июль 2019. На фоне протестов в Москве менты сливают через издание «Проект» страшилку — в ФБК отмыли миллиард! Поскольку этот слив публикует не Лайф / РИА ФАН / Рен-ТВ, и типа уважаемое издание, то получается вокруг жуткий хайп, все перепечатывают и обсуждают (ментам того и надо — чтобы слова «ФБК», «отмывание» и «миллиард» стояли рядом).

6 августа 2019 года. Бравый следователь ГСУ СК РФ генерал Габдулин блокирует более 100 счетов, включая счет ФБК и счета большей части его сотрудников, по «делу о легализации 75.5 млн рублей» — предъявляя в качестве «легализации преступных доходов» совершенно обычные и законные операции конвертации биткоинов в рубли путем внесения через банкоматы. Мы переключаемся на резервную инфраструктуру счетов (которая у нас была готова), чтобы не потерять ни копейки ваших пожертвований, и продолжаем спокойно работать. В частности, номера заблокированных счетов немедленно удаляются с сайта ФБК, чтобы туда никто по ошибке не перевел денег и чтобы эти пожертвования не пропали.

Сентябрь 2019 года. Следственная группа из 112 следователей по особо важным делам проводит более 200 обысков, изымает более 600 единиц техники, изымает тонны бухгалтерской и финансовой документации в ФБК и во всех штабах, допрашивает сотни сотрудников ФБК и штабов, убивает бабушку Данила Новикова.

Сентябрь 2019 года. В это же время, некий испанец где-то находит реквизиты уже месяц как заблокированного счета ФБК (где он их нашел, интересно? в интернете их нет!) и переводит туда (каким образом? ради интереса попробуйте что-нибудь послать с иностранного счета на российский без документов — валютный контроль вас мгновенно развернет) 140 тысяч рублей. Деньги приземляются на заблокированный счет — мы об этом не узнаем, а если бы даже и узнали, не имеем возможности их вернуть. (Провокации или ошибки с попыткой прислать зарубежное пожертвование случались буквально пару раз за нашу историю и раньше, мы просто отклоняли платеж и все).

9 октября 2019 года. Минюст без проверки, без предупреждения, без запроса документов радостно объявляет ФБК «иностранным агентом» на основании этого испанского платежа. Очевидно, что весь смысл этого заявления — тоже сорвать хайп, и не более того.

Алексей Навальный:

Прекрасная история, идеально доказывающая, что Путин - самый обычный лживый мошенник. Ничего в России не будет хорошего, пока он и такие, как он, у власти.

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Итак.

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1. В середине августа становится понятно, что на московских выборах, которые пройдут в начале сентября, кандидатам "Единой России" ничего хорошего не светит.

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2. Кремль и мэрия не пустили на выборы всех независимых. Мало того, арестовали их всех. Но социология показывает, что за "самовыдвиженцев от ЕР" всё равно никто не хочет голосовать.

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3. Особое бешенство путинской администрации вызывают расследования ФБК о руководителях мэрии и "Единой России". Мы показываем миллионам зрителей их зарубежные активы. Москвичи, узнавшие об австрийских отелях главы ЕР в Москве, точно не будут за него голосовать.

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4. Путин стучит ножками и требует закрыть ФБК.

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5. Полностью выдумывается и фабрикуется уголовное дело "об отмывании денег ФБК". Заявляют о каком-то украденном миллиарде. Позже выясняется, что никакого миллиарда нет, но дело всё равно возбуждено.

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6. Сфабрикованное уголовное дело используется для блокировки счетов ФБК.

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7. Кремль организует платежи 29 000 рублей и 110 000 рублей от какого-то Roberto Fabio из Испании НА ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ СЧЕТ.

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То есть "иностранные платежи" организованы 6 сентября и 17 сентября, когда наш счёт заблокирован. Сделать мы с ним ничего не можем. Деньги вернуть отправителю не можем.

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Сейчас нам хоть ИГИЛ может отправить на этот счёт 10 тысяч и заявить: мы финансируем ФБК.

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8. Минюст радостно объявляет: ФБК получил иностранные деньги. ФБК - "иностранный агент"!

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Ну настоящие мошенники. И эта криворукая комбинация организована по личному приказу Путина, который ненавидит ФБК.

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На глазах у всей страны: и фабрикация уголовного дела, и подлог, и провокация, и наглая ложь.

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Как можно иметь дело с такой властью? Как можно надеяться, что они приведут Россию к лучшей жизни?

Сталингулаг:



Если у кого-то были какие-то сомнения по поводу финансирования ФБК или в другой работе Навального, то теперь следственные органы сделали всё, чтобы их развеять даже у самых отъявленных скептиков. Громкое заявление, что фонд борьбы с коррупцией финансируется из-за рубежа, и поэтому получил статус иностранного агента, оказалось основано всего лишь на основании платежа в 140 тысяч рублей (да, две тысячи евро) от гражданина России, проживающего за границей, причём эти деньги были перечислены после блокировки счёта ФБК. Обвинения в отмывании целого миллиарда, сотни следователей, аресты счетов, обыски, допросы, а в результате такое же чуть менее, чем нихуя. То есть, пропагандисты, привыкшие жить в королевстве кривых зеркал, думают, что они выставляют Навального исчадием ада, а нормальные люди читают эти новости так: если уж сказочники из следственного комитета не смогли ничего выдумать, то получается ФБК – организация чуть ли не святая

В прокремлёвском сегменте Рунета ликование и злорадство.

Дмитрий Аграновский:

В "возмущении" Навального от признания его иностранным агентом есть большая доля лицемерия. Во-первых, Навальный и ФБК и есть иностранные агенты и агенты влияния США, это надо помнить некоторым нашим товарищам, которые благодарят Навального за помощь на выборах. А во-вторых его аудитория как раз и ценит Навального за работу на США, так как она сама ненавидит Россию. Так что не надо этого стесняться, это просто признание заслуг.

Армен Гаспарян:



Директор ФБК назвал провокацией перевод денег из Испании



Странная скромность. Пора уже назвать главной провокацией в разы выросшее за годы бескомпромиссной борьбы благосостояние Навального

Владимир Соловьёв:



А я ещё вчера предупреждал, что ФБК объявит всех иностранных донаторов агентами ФСБ

Антон Красовский:



Во всей этой истории с ФБК, вызвавшей такую бурю воплей, меня лично удивляет: а как это они до сих пор не были иноагентами. То есть вот какой-то поволжский фонд, помогавший диабетикам — иноагент. Русь Сидящая — иноагент. Почти все ВИЧ-сервисные НКО — иноагенты. А главная и по честному дико богатая политическая антипутинская организация — нет. Ну это реально смешно. ФБК точно совершенно, как и все НКО в России, получает деньги из-за рубежа. Это могут быть какие-то фонды, зарегистрированные в Гибралтаре, личные счета русских в западных банках, да все, что угодно. Все так живут. Я лично трясусь над каждой копейкой такой. Отказываюсь не только от денег, но даже от каких-то международных поездок по обмену, лишь бы у Минюста не было повода докопаться. И это при том, что мы не занимаемся политикой совсем. А тут, я думаю, все службы годами крепились, чтоб вони было поменьше. Ну а теперь просто перестали.

Дмитрий Петровский:



Я вообще не понимаю, к чему сейчас вот это стеснение насчёт того, что ФБК (наконец-то!) признали иностранными агентами.

Их руководитель постоянно ездит за границу, получая там инструкции. У него западная медиа-поддержка. У него ОЧЕНЬ непонятное происхождение финансирования.



Вопрос — и кто они? Добрые феи? Патриотическая организация? Все, ясность есть — и на том спасибо.

Сергей Колясников:



Как уже говорил, меня не удивляет признание ФБК Навального иностранным агентом. Напротив, мне интересно, почему упущены годы, в течение которых эта структура стала федеральной, с центрами в крупнейших городах РФ, с миллиардными теневыми оборотами. Такое попустительство граничащее с покровительством, больше похоже на саботаж изнутри, нежели на заманивание в ловушку. Ловушки с миллиардным финансированием, знаете ли, выглядят так себе.

Но, в целом, похоже, что эта новость не смогла изменить у кого-то его изначальное мнение о Навальном, ФБК и статусе иностранного агента.

Алексей Мосин:

После того, как Фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом, я задумался: не пора ли признаться добровольно, что и сам я, по сути, давно являюсь иностранным агентом? Для такого признания есть основания.

Ещё во второй половине 1990-х я как руководитель научных проектов дважды получал гранты Фонда Сороса, признанного в нашей стране нежелательной организацией.

Мои публикации выходили в Италии и Германии - странах, входящих в агрессивный, враждебный России блок НАТО.

Я являюсь членом "Мемориала", официально признанного иностранным агентом.

Год назад я участвовал в прямой линии с Михаилом Ходорковским, задал ему вопрос и получил на него ответ. Остаётся удивляться, почему я до сих пор не привлечён за это к административной или уголовной ответственности.

А не разоблачён я до сих пор как иностранный агент, видимо, потому, что нас, иностранных агентов, много, а их, призванных нас разоблачать, мало. Так что лучше уж признаться самому, не дожидаясь, когда за тобой придут.

Вот только не знаю, должен ли я просить Министерство юстиции присвоить мне статус иностранного агента, или этого поста в Фейсбуке достаточно, и всё остальное можно сделать без моего участия?

Поживём - увидим.