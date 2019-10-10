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Цитаты Свободы

Агенты магазина дверей: соцсети о статусе инагента для ФБК

Алексей Навальный

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Фонд борьбы с коррупцией внесли в список иностранных агентов, и это, разумеется, одна из самых обсуждаемых политических новостей этой недели.

Григорий Мельконьянц:

Уничтожают всеми доступными административными способами к федеральным выборам 2021 года конкурирующую политическую силу. Странно, что только сейчас решились включить ФБК в реестр «иностранных агентов».

Сергей Алексашенко:

Так выглядит чистосердечное признание: Кремль не может опровергнуть результаты расследований ФБК и признает свою 146%-ную коррумпированность.

Александр Плющев:

Минюст внёс ФБК в реестр иноагентов. А чего не сразу нежелательных организаций?

Любовь Соболь:

Никаких доказательств иностранного финансирования ФБК Минюст не предъявил, зато «новость» о признании нашего Фонда иностранным агентом успел накатать и распространить по пропагандистам. Очередная попытка запугать, очернить и надавить. Не получится!

Владимир Милов:

Все это означает только одно: предыдущие попытки задушить деятельность ФБК не сработали, поэтому власти пробуют новые методы удушения. Не сработают и они, но для этого обязательно необходима ваша поддержка!

Минюст России заявил, что нашёл двух жертвователей из Испании и США. Но эти заявления вызывают у значительной части аудитории только сарказм.

Кирилл Шулика:

Вообще тут 90% вероятности, что 140 тысяч рублей ФБК перевел товарищ майор.

Леонид Волков:

Итак, следите за руками (и хронологией).
Признание ФБК «иностранным агентом».

Апрель 2019. Все банки, в которых у нас есть карты и счета для краудфандинга, разом и одновременно начинают присылать запросы «в рамках 115-ФЗ» — типа, у вас подозрительные операции по счетам, объясните их смысл. Одновременность не оставляет сомнений: Росфинмониторингом запущена большая проверка наших финансовых потоков. Мы подробно отвечаем банкам на их запросы, банки отвечают, что наши ответы их устраивают, и все заканчивается вроде как без последствий...

Май 2019. ... не считая того, что Росфинмониторинг сливает выписку из моего счета в Альфа-банке всяким нашистам, и НТВ, Рен-ТВ и телеграм-каналы пару месяцев пугают свою впечатлительную аудиторию рассказом о том, как Волков покупает жене туфли аж за 12 тысяч рублей.

Июль 2019. На фоне протестов в Москве менты сливают через издание «Проект» страшилку — в ФБК отмыли миллиард! Поскольку этот слив публикует не Лайф / РИА ФАН / Рен-ТВ, и типа уважаемое издание, то получается вокруг жуткий хайп, все перепечатывают и обсуждают (ментам того и надо — чтобы слова «ФБК», «отмывание» и «миллиард» стояли рядом).

6 августа 2019 года. Бравый следователь ГСУ СК РФ генерал Габдулин блокирует более 100 счетов, включая счет ФБК и счета большей части его сотрудников, по «делу о легализации 75.5 млн рублей» — предъявляя в качестве «легализации преступных доходов» совершенно обычные и законные операции конвертации биткоинов в рубли путем внесения через банкоматы. Мы переключаемся на резервную инфраструктуру счетов (которая у нас была готова), чтобы не потерять ни копейки ваших пожертвований, и продолжаем спокойно работать. В частности, номера заблокированных счетов немедленно удаляются с сайта ФБК, чтобы туда никто по ошибке не перевел денег и чтобы эти пожертвования не пропали.

Сентябрь 2019 года. Следственная группа из 112 следователей по особо важным делам проводит более 200 обысков, изымает более 600 единиц техники, изымает тонны бухгалтерской и финансовой документации в ФБК и во всех штабах, допрашивает сотни сотрудников ФБК и штабов, убивает бабушку Данила Новикова.

Сентябрь 2019 года. В это же время, некий испанец где-то находит реквизиты уже месяц как заблокированного счета ФБК (где он их нашел, интересно? в интернете их нет!) и переводит туда (каким образом? ради интереса попробуйте что-нибудь послать с иностранного счета на российский без документов — валютный контроль вас мгновенно развернет) 140 тысяч рублей. Деньги приземляются на заблокированный счет — мы об этом не узнаем, а если бы даже и узнали, не имеем возможности их вернуть. (Провокации или ошибки с попыткой прислать зарубежное пожертвование случались буквально пару раз за нашу историю и раньше, мы просто отклоняли платеж и все).

9 октября 2019 года. Минюст без проверки, без предупреждения, без запроса документов радостно объявляет ФБК «иностранным агентом» на основании этого испанского платежа. Очевидно, что весь смысл этого заявления — тоже сорвать хайп, и не более того.

Алексей Навальный:

Прекрасная история, идеально доказывающая, что Путин - самый обычный лживый мошенник. Ничего в России не будет хорошего, пока он и такие, как он, у власти.

Итак.

1. В середине августа становится понятно, что на московских выборах, которые пройдут в начале сентября, кандидатам "Единой России" ничего хорошего не светит.

2. Кремль и мэрия не пустили на выборы всех независимых. Мало того, арестовали их всех. Но социология показывает, что за "самовыдвиженцев от ЕР" всё равно никто не хочет голосовать.

3. Особое бешенство путинской администрации вызывают расследования ФБК о руководителях мэрии и "Единой России". Мы показываем миллионам зрителей их зарубежные активы. Москвичи, узнавшие об австрийских отелях главы ЕР в Москве, точно не будут за него голосовать.

4. Путин стучит ножками и требует закрыть ФБК.

5. Полностью выдумывается и фабрикуется уголовное дело "об отмывании денег ФБК". Заявляют о каком-то украденном миллиарде. Позже выясняется, что никакого миллиарда нет, но дело всё равно возбуждено.

6. Сфабрикованное уголовное дело используется для блокировки счетов ФБК.

7. Кремль организует платежи 29 000 рублей и 110 000 рублей от какого-то Roberto Fabio из Испании НА ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ СЧЕТ.

То есть "иностранные платежи" организованы 6 сентября и 17 сентября, когда наш счёт заблокирован. Сделать мы с ним ничего не можем. Деньги вернуть отправителю не можем.

Сейчас нам хоть ИГИЛ может отправить на этот счёт 10 тысяч и заявить: мы финансируем ФБК.

8. Минюст радостно объявляет: ФБК получил иностранные деньги. ФБК - "иностранный агент"!

Ну настоящие мошенники. И эта криворукая комбинация организована по личному приказу Путина, который ненавидит ФБК.

На глазах у всей страны: и фабрикация уголовного дела, и подлог, и провокация, и наглая ложь.

Как можно иметь дело с такой властью? Как можно надеяться, что они приведут Россию к лучшей жизни?

Сталингулаг:

Если у кого-то были какие-то сомнения по поводу финансирования ФБК или в другой работе Навального, то теперь следственные органы сделали всё, чтобы их развеять даже у самых отъявленных скептиков. Громкое заявление, что фонд борьбы с коррупцией финансируется из-за рубежа, и поэтому получил статус иностранного агента, оказалось основано всего лишь на основании платежа в 140 тысяч рублей (да, две тысячи евро) от гражданина России, проживающего за границей, причём эти деньги были перечислены после блокировки счёта ФБК. Обвинения в отмывании целого миллиарда, сотни следователей, аресты счетов, обыски, допросы, а в результате такое же чуть менее, чем нихуя. То есть, пропагандисты, привыкшие жить в королевстве кривых зеркал, думают, что они выставляют Навального исчадием ада, а нормальные люди читают эти новости так: если уж сказочники из следственного комитета не смогли ничего выдумать, то получается ФБК – организация чуть ли не святая

В прокремлёвском сегменте Рунета ликование и злорадство.

Дмитрий Аграновский:

В "возмущении" Навального от признания его иностранным агентом есть большая доля лицемерия. Во-первых, Навальный и ФБК и есть иностранные агенты и агенты влияния США, это надо помнить некоторым нашим товарищам, которые благодарят Навального за помощь на выборах. А во-вторых его аудитория как раз и ценит Навального за работу на США, так как она сама ненавидит Россию. Так что не надо этого стесняться, это просто признание заслуг.

Армен Гаспарян:

Директор ФБК назвал провокацией перевод денег из Испании

Странная скромность. Пора уже назвать главной провокацией в разы выросшее за годы бескомпромиссной борьбы благосостояние Навального

Владимир Соловьёв:

А я ещё вчера предупреждал, что ФБК объявит всех иностранных донаторов агентами ФСБ

Антон Красовский:

Во всей этой истории с ФБК, вызвавшей такую бурю воплей, меня лично удивляет: а как это они до сих пор не были иноагентами. То есть вот какой-то поволжский фонд, помогавший диабетикам — иноагент. Русь Сидящая — иноагент. Почти все ВИЧ-сервисные НКО — иноагенты. А главная и по честному дико богатая политическая антипутинская организация — нет. Ну это реально смешно. ФБК точно совершенно, как и все НКО в России, получает деньги из-за рубежа. Это могут быть какие-то фонды, зарегистрированные в Гибралтаре, личные счета русских в западных банках, да все, что угодно. Все так живут. Я лично трясусь над каждой копейкой такой. Отказываюсь не только от денег, но даже от каких-то международных поездок по обмену, лишь бы у Минюста не было повода докопаться. И это при том, что мы не занимаемся политикой совсем. А тут, я думаю, все службы годами крепились, чтоб вони было поменьше. Ну а теперь просто перестали.

Дмитрий Петровский:

Я вообще не понимаю, к чему сейчас вот это стеснение насчёт того, что ФБК (наконец-то!) признали иностранными агентами.
Их руководитель постоянно ездит за границу, получая там инструкции. У него западная медиа-поддержка. У него ОЧЕНЬ непонятное происхождение финансирования.

Вопрос — и кто они? Добрые феи? Патриотическая организация? Все, ясность есть — и на том спасибо.

Сергей Колясников:

Как уже говорил, меня не удивляет признание ФБК Навального иностранным агентом. Напротив, мне интересно, почему упущены годы, в течение которых эта структура стала федеральной, с центрами в крупнейших городах РФ, с миллиардными теневыми оборотами. Такое попустительство граничащее с покровительством, больше похоже на саботаж изнутри, нежели на заманивание в ловушку. Ловушки с миллиардным финансированием, знаете ли, выглядят так себе.

Но, в целом, похоже, что эта новость не смогла изменить у кого-то его изначальное мнение о Навальном, ФБК и статусе иностранного агента.

Алексей Мосин:

После того, как Фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом, я задумался: не пора ли признаться добровольно, что и сам я, по сути, давно являюсь иностранным агентом? Для такого признания есть основания.
Ещё во второй половине 1990-х я как руководитель научных проектов дважды получал гранты Фонда Сороса, признанного в нашей стране нежелательной организацией.
Мои публикации выходили в Италии и Германии - странах, входящих в агрессивный, враждебный России блок НАТО.
Я являюсь членом "Мемориала", официально признанного иностранным агентом.
Год назад я участвовал в прямой линии с Михаилом Ходорковским, задал ему вопрос и получил на него ответ. Остаётся удивляться, почему я до сих пор не привлечён за это к административной или уголовной ответственности.
А не разоблачён я до сих пор как иностранный агент, видимо, потому, что нас, иностранных агентов, много, а их, призванных нас разоблачать, мало. Так что лучше уж признаться самому, не дожидаясь, когда за тобой придут.
Вот только не знаю, должен ли я просить Министерство юстиции присвоить мне статус иностранного агента, или этого поста в Фейсбуке достаточно, и всё остальное можно сделать без моего участия?
Поживём - увидим.

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