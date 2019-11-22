"Хоть с чёртом лысым". Александра Вагнер – о России в Донбассе

Одобрение так называемой формулы Штайнмайера многие считают согласием Украины на сценарий мирного урегулирования, предложенный Россией. Скептики реагируют: нет, это всего лишь фигура речи. Но как тогда эти скептики ответят на недавнее выступление депутата второй по величине фракции в Верховной раде, партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Сергея Лёвочкина в эфире телеканала "Россия 1"? Он лоббировал (почему-то на российском, а не на украинском телевидении) принятие четырех законопроектов, разъясняющих условия мирного урегулирования в Донбассе. Партия Лёвочкина уже зарегистрировала в парламенте несколько документов, имеющих к этому вопросу отношение, и часть из них уже одобрена профильными комитетами и передана на голосование.

Непонятно, поддержат ли эти законопроекты другие депутаты (в первую очередь, от партии "Слуга народа"), но уже сегодня можно представить себе, как может развиваться процесс интеграции Донбасса после назначенной на 9 декабря встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции в Париже. Косвенным свидетельством того, что именно в этих законопроектах содержатся механизмы дальнейшего урегулирования, является заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко: он посетовал на то, что вокруг проекта закона об амнистии нет никакой дискуссии. Этот закон – один из четырех, о которых говорил Лёвочкин, выступая на канале "Россия 1".

Формально амнистия для всех, кто имел отношение "к событиям в Донецкой и Луганской областях", предусмотрена законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который принят Верховной радой ещё в 2014 году. Вокруг него теперь ведутся споры. Россия и сепаратисты Донбасса требуют продлить его действие, а президент Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы был принят новый закон. В этом действующем пока до конца этого года документе не перечислены конкретные статьи Уголовного кодекса – например, не упомянуто о том, что амнистии должны избежать причастные к убийствам. Эту проблему призван решить отдельный закон об амнистии.

Наверное, не случайно, что за разработку такого закона взялась партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", известная своими связями с Кремлем. Официальный и неформальный лидеры этой партии Юрий Бойко и Виктор Медведчук периодически ездят в Москву и встречаются то с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, то с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а то и с президентом Владимиром Путиным. Члены этой партии часто говорят о том, что их интересуют мир и окончание войны. Такую риторику можно услышать не только от них, но и, например, от олигарха Игоря Коломойского (недавнее интервью The New York Times) или от Владимира Зеленского, готового, по его словам, ради мира договариваться "хоть с чёртом лысым".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" подала несколько законопроектов, имеющих отношение к урегулированию конфликта в Донбассе. Два из них касаются социального обеспечения "детей войны" и пенсионеров, сейчас вынужденных регистрироваться на контролируемой правительством Украины территории, чтобы получить пенсию. Ещё два непосредственно касаются Минских соглашений. Это постановление "О неотложных мерах для прекращения боевых действий и возобновления мира", предусматривающее автономию для ныне неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, возобновление экономических отношений, восстановление социальных и других прав живущих там граждан Украины, а также закон об амнистии, полное название которого таково: "О недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой, Луганской областей".

Ответственности, согласно проекту закона об амнистии, могут избежать не только совершившие преступления жители Донбасса, но и граждане России

Смысл этого пятистраничного документа сводится к тому, чтобы освободить от ответственности, начиная с 28 февраля 2014 года, подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 50 статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о действиях, направленных на изменение государственного строя, территориальной целостности, и финансировании таких действий, о препятствовании работе политических партий, вооруженных сил и журналистов, о преследовании и незаконном задержании людей, организации массовых беспорядков, сожжении государственных флагов и уничтожении государственной символики, захвате административных зданий. Амнистия коснулась бы в том числе и тех, кто незаконно выселял жителей Донбасса из их домов или распоряжался их собственностью, уничтожал чужое имущество или объекты электроэнергетики, газопроводы, захватывал вокзалы и аэропорты, взрывал мосты и грабил склады с боеприпасами, производил оружие, разгонял демонстрации, незаконно пересекал границу страны, самовольно присваивал себе властные полномочия.

Ответственности, согласно этому законопроекту, могут избежать не только жители Донбасса, но и граждане России или других стран, которые занимались всем вышеперечисленным. При этом на насильственные преступления (например, убийства) амнистия не распространялась бы.

Аналогичный закон, с теми же статьями Уголовного кодекса, с тем же названием, зарегистрировала в Верховной раде еще одна украинская партия, "Оппозиционный блок". Совсем недавно политики, сегодня входящие в "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу – За жизнь", состояли членами другой политической партии, Партии регионов Виктора Януковича, и ничто не мешает им теперь голосовать в Верховной раде солидарно. Непонятно лишь, зачем они подают на рассмотрение в Верховную раду одинаковые законы.

Украина уже однажды пыталась принять закон об амнистии, однако его не подписал Петр Порошенко – из-за критики как юристов, так и экспертов Amnesty International, указавших, что ответственности могли бы избежать те, кто имел отношение к пыткам и другим серьезным нарушениям прав человека и гуманитарного права. Теперь возникший после провала первой попытки вакуум заполнили украинские партии с пророссийской риторикой.

Кто знает, может, выступление депутата Верховной рады Лёвочкина в эфире российского телеканала и предложенные его партией законопроекты – не случайное стечение обстоятельств, и Россия на предстоящем 9 декабря "нормандском саммите" будет выдвигать как одно из своих условий их одобрение в обмен на поддержку так называемой формулы Штайнмайера и согласие провести выборы в Донбассе? А может, эти законы уже сейчас являются частью договоренностей президентов России и Украины в рамках "нормандского формата".

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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