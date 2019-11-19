Российские наёмники вытеснили из Мозамбика местные ЧВК

Африканские частные военные компании теряют контракты от местных подрядчиков из-за российской "ЧВК Вагнера", поскольку российские наёмники значительно дешевле стоят, утверждает The Moscow Times.

Издание приводит рассказ главы действующей на территории Африки частной военной компании ОАМ Джона Гартнера. По его словам, к нему обратился мозамбикский чиновник с просьбой помочь в борьбе с исламистским мятежом на севере страны. Гартнер, как он считает, предоставил "первоклассное предложение", но в итоге проиграл контракт "ЧВК Вагнера".

Ещё один контракт той же российской компании проиграл основатель ЧВК Black Hawk Дольф Дорлинг.

При этом и Гартнер, и Дорлинг утверждают, что "ЧВК Вагнера" не имеет политических связей на столь высоком уровне, как они.

Глава OAM также назвал ежемесячный заработок "вагнеровцев", сославшись на их представителя Евгения Шабанова. По его словам, российские наёмники получают от 120 до 300 тысяч рублей, что более чем в пять раз ниже зарплат бойцов OAM. При этом Гартнер отметил, что в Мозамбике у "ЧВК Вагнера" проблемы из-за низкой квалификации наёмников.

Мозамбикское издание Carta de Mocambique сообщало в октябре о гибели как минимум шестерых "вагнеровцев". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в этой африканской стране нет российских военных.