Опрос социологов: россияне стали больше ценить свободу слова

Россияне в числе важных прав и свобод стали чаще называть право на свободу слова, свободу вероисповедания и свободу мирных собраний. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса "Левада-центра". За последние два года доля россиян, которые считают свободу слова одной из важных, выросла почти на четверть - с 34 до 58 процентов.

Среди жителей Москвы ценность свободы слова возросла сразу в два раза, в селах и малых городах — в полтора. Доля тех, кто назвал в числе важных право на справедливый суд, возросла с 50 до 64 процентов. Роль свободы вероисповедания и совести повысилась за два года тоже почти в два раза — с 22 до 40 процентов.

Запрос на свободу мирных собраний оказался в конце рейтинга, но доля этих ответов возросла за два года более чем в два раза — с 13 до 28 процентов. Право на участие в общественной жизни и политике посчитали важным 30 процентов опрошенных, двумя годами ранее так ответили 16 процентов респондентов.

Первую тройку самых значимых для россиян прав и свобод составили право на жизнь (78 процентов), медицинскую помощь (70 процентов) и справедливый суд (64 процента).

Опрос проводился в конце октября в 50 регионах. Респондентов спрашивали, какие из прав из свобод они считают самыми важными, предлагая список из нескольких позиций.

Как отмечают эксперты, темы прав и свобод стали восприниматься острее на фоне прошедшей пенсионной реформы, ухудшения материального положения граждан и скандалов вокруг выборов в Мосгордуму в 2019 году.