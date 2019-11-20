Политолога Крашенинникова оштрафовали за неуважение к власти

Суд в Екатеринбурге оштрафовал политолога Фёдора Крашенинникова на 30 тысяч рублей за неуважение к власти из-за поста про судей в телеграм-канале. Об этом сообщил сам Крашенинников.

Речь идёт о записи, опубликованной ещё 10 июня. Это была новость газеты "Ведомости" об аресте оппозиционера Леонида Волкова. Крашенинников сопроводил её комментарием, в котором нецензурно отозвался о "путинских судьях". Правоохранительные органы сочли, что таким образом политолог оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность.

На Крашенинникова составили протокол по заявлению местного жителя Салавата Хазиева, интересы которого, по словам политолога, ограничиваются автомобильными шинами.

Вину Крашенинников не признал. В объяснении, направленном в суд, он пишет, что обвинение строится на "тенденциозном истолковании комментария" к новости. По мнению Крашенинникова, претензии к нему появились из-за активной позиции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга.

На телеграм-канал Крашенинникова подписаны шесть с половиной тысяч человек. В октябре в квартире политолога прошёл обыск по делу о предполагаемом отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, основанном Алексеем Навальным. Причиной обыска стало то, что бывшая жена Крашенинникова работала в одном из штабов ФБК.