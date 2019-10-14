В Екатеринбурге объявлены первые итоги опроса о месте для храма

По предварительным результатам опроса о месте для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге, около 60 процентов жителей города выбрали площадку бывшего приборостроительного завода. Об этом сообщает ТАСС. Это место для возведения храма поддержано представителями Русской православной церкви.

В опросе приняли участие почти сто тысяч человек. Это - в 10 раз больше, чем было нужно для признания голосования состоявшимся. Избирательная комиссия обработала подписные листы в трёх районах города. Подсчёт голосов продолжается.

Жители города выбирали из двух вариантов: место за Макаровским мостом и территория приборостроительного завода.

Нарушений в процессе опроса зафиксировано не было. Однако координатор движения "Голос" по Свердловской области Александр Грезев уверен, что власти задействовали колоссальный административный ресурс, который даже не пытались скрыть. На избирательных участках столпились очереди людей, которые пришли получить сувенирные монеты и грамоты Фонда святой Екатерины в обмен на приглашение, которое ранее раздавали бюджетникам.