Forbes: Собчак стала самым богатым российским блогером в инстаграме

Телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак возглавила рейтинг блогеров российской версии журнала Forbes, которые больше всего зарабатывают на рекламе в инстаграме. Её доход издание оценило в один миллион шестьсот тысяч долларов.

На втором и третьем месте телеведущие Регина Тодоренко и Ольга Бузова. Они заработали на рекламных контрактах в социальной сети по 860 тысяч долларов.

Далее в рейтинге расположились автоблогер Алан Енилеев, певицы Полина Гагарина и Елена Темникова, боец Хабиб Нурмагомедов, актриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская , модель Дарья Клюкина , блогер Ида Галич, певица Вера Брежнева, ведущая Ирена Понарошку, блогер Виктория Боня и актриса Наталья Рудова. Их доход от рекламы в инстаграме, по данным Forbes, составил от 850 тысяч до 400 тысяч долларов.

Издание отмечает, что точный объем рынка рекламы в российском инстаграме неизвестен, поскольку "большая часть контрактов до сих проходит всерую".

По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот инстаграм - рекламы в России составил 10 миллиардов рублей, а по итогам 2019 года он вырастет до 12-15 миллиардов рублей.