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Израиль нанёс "широкомасштабные" удары по целям в Сирии

Израильская военная техника на Голанских высотах

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Израиль в ночь на среду нанёс ракетные удары по целям на территории Сирии.

Как сообщается в твиттере Армии обороны Израиля, были нанесены "широкомасштабные" удары по объектам батальона "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции, а также сирийских вооружённых сил.

Утверждается, что удар был нанесён также по объектам ПВО Сирии, уничтожен ряд зенитных батарей. В сообщении подчёркивается, что это стало ответом на обстрел израильской территории, осуществлённый иранскими силами с территории Сирии днём ранее. Тогда израильская ПВО над спорной территорией Голанских высот перехватила четыре ракеты.

Государственные СМИ Сирии утверждают, что большая часть израильских ракет была сбита, однако некоторые достигли целей и нанесли ущерб. Дамаск заявляет о гибели двух мирных жителей. Сирийский центр мониторинга прав человека утверждает, что погибли не менее 11 человек, большая их часть – граждане Ирана.

На территории Сирии действуют иранские вооружённые формирования, как наёмники, так и офицеры Корпуса стражей исламской революции. Израиль называет иранское военное присутствие в Сирии угрозой своей безопасности. Удары по иранским силам в Сирии со стороны Израиля не редкость, однако израильская армия не всегда официально подтверждает факт их нанесения.

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