Министерство здравоохранения Самарской области рекомендовало частным больница отказывать пациенткам в прерывании беременности. Об этом глава ведомства заявил накануне на пленарном заседании регионального парламента — Губернской думы, цитирует его издание 63.ру.

“Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты”, — сказал региональный министр Михаил Ратманов депутатам. Он считает, что женщины должны проводить процедуру в государственных больницах, где их должны отговаривать врачи.

“В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18 процентов”, — заявил Ратманов. По данным ГТРК Самара, в регионе действует программа, по которой женщина может сделать аборт только через 7 дней после обращения к врачу, что даёт ей время отказаться от процедуры.

В 2015 году депуты Государственной думы Елена Мизулина и Сергей Попов внесли в Госдуму законопроект о запрете проводить аборты в частных клиниках и финансировать их из фондов обязательного медицинского страхования. За проведение аборта вне государственного медучреждения предусмотрены крупные штрафы: для граждан – в размере до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – до 800 тысяч.​ Он был отклонён в первом чтении.

В российском медицинском сообществе считают, что вывод абортов из системы ОМС противоречит российскому законодательству, а полный запрет абортов приведет к росту криминальных операций и увеличению женской смертности. ​

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