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Данилюк "шутил", предлагая Виндману пост министра обороны Украины

Александр Виндман

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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что шутил, когда предлагал подполковнику армии США, сотруднику аппарата Белого дома Александру Виндману должность министра обороны Украины.

"Это явно была шутка", "мы оба улыбнулись и посмеялись" - приводит слова Данилюка издание The Daily Beast. Бывший украинский чиновник утверждает, что предлагал Виндману стать министром лишь однажды - а не три раза, как заявил Виндман на слушаниях в Конгрессе во вторник.

Отвечая на вопросы членов комитета Палаты представителей по разведке в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа Виндман подчеркнул, что Данилюк трижды заговаривал с ним о возможности занять пост министра обороны во время его посещения Киева в мае нынешнего года в составе делегации США на инаугурации Владимира Зеленского. По словам подполковника, он не был уверен, что Данилюк был серьёзен, однако всё же сообщил своему командованию о поступившем ему предложении. Кроме того, он заявил, что все три раза категорически отверг предложение.

Александр Виндман - эксперт по Украине в аппарате Совета национальной безопасности США. Он родился в советской Украине и в раннем детстве эмигрировал вместе с родителями.

В своём выступлении перед Конгрессом Виндман рассказал о том, что был обеспокоен содержанием телефонного разговора Трампа с Зеленским 25 июля, посчитав, что президенту не подобает обсуждать с представителями другого государства расследование против американского гражданина (сына Джо Байдена, политического оппонента Трампа). Кроме того, Виндман подверг критике впоследствии пересмотренное решение заморозить выделение Украине военной помощи. Республиканцы, в свою очередь, критиковали его за нарушение субординации и отмечали, что он ни разу не беседовал лично с Трампом и поэтому не имеет понятия о мотивах действий президента.

/**/ /**/ Дональд Трамп
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  • Кроме Виндмана, на слушаниях в Конгрессе во вторник выступили ещё три свидетеля, в том числе бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Демократы и республиканцы вновь разошлись в оценках их показаний. В среду ожидаются показания Гордона Сондланда, посла США в ЕС, которого комментаторы называют одним из ключевых свидетелей расследования.

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