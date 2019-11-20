"Я не верил своим ушам". Слушания об импичменте Трампа

В Вашингтоне во вторник продолжались публичные слушания в рамках процесса импичмента президента Трампа. Члены комитета по делам разведки Палаты представителей выясняют совершил ли президент Трамп деяние, заслуживающее отстранения от власти, обусловив возобновление американской военной помощи Украине расследованием компании "Бурисма", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

26 июля нынешнего года во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп попросил Зеленского об "одолжении": организовать антикоррупционное расследование компании "Бурисма" и расследовать предположения о возможном вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года. Об этом звонке стало известно из официальной жалобы непоименованного сотрудника правительства, который выражал опасения относительно действий президента. Заявление положило начало начальному этапу процесса импичмента, во время которого законодатели выясняют действовал ли президент Трамп из соображений личной выгоды, призывая Зеленского провести расследования.

Во вторник подполковник Александр Виндман, специалист по Украине в Совете по национальной безопасности назвал просьбу президента "неуместной". "Я не верил своим ушам. Мои худшие опасения относительно будущего американской политики в отношении Украины воплощались. И это, скорее всего, могло обернуться серьезными последствиями для национальной безопасности США", – так Виндман, который присутствовал во время этого разговора описал свои эмоции в тот момент. На взгляд Дженнифер Уильямс, советника вице-президента Пенса, также выступившей во вторник, разговор был "необычным", поскольку в его ходе обсуждался американский внутриполитический вопрос. Еще один выступавший бывший сотрудник Совета по национальной безопасности Тимоти Моррисон выразил беспокойство по поводу этого разговора президента, хотя он не считает, что президент совершил нечто незаконное. Сам Дональд Трамп заявил во вторник, что слушания выставляют страну "в нелепом виде".

Несмотря на эмоциональные заявления на публичных слушаниях пока не было приведено никаких новых фактов, которые могли бы отразиться на исходе процесса импичмента, считает Илья Шапиро, глава отдела конституционных исследований вашингтонского института имени Катона:

Требование определенных действий в обмен на помощь со стороны США вполне вписывается в американскую традицию.



– Демократы выстраивают обвинение, которое заключается в том, что президент Трамп воспользовался своим положением и оказал давление на иностранное правительство или иностранного лидера, вынуждая их предпринять действия, которые принесут ему личную политическую выгоду. Республиканцы на это отвечают, что американские дипломаты постоянно вынуждают иностранных лидеров предпринимать те или иные шаги. В данном случае президент призывал расследовать коррупцию на Украине, а то, что объектом расследования могла стать компания, к которой имел отношение сын Джо Байдена, по большому счету, случайность. Иными словами, президент Трамп действовал в интересах Соединенных Штатов. Я думаю, сам по себе подход президента: требование определенных действий в обмен на помощь со стороны США вполне вписывается в американскую традицию, в этом нет ничего, так сказать, криминального. Вопрос в том, присутствует ли здесь факт злоупотребления властью с целью получения личной выгоды? Трудно сказать кто изменит свою точку зрения на мотивы действий президента в результате этих слушаний.

– Илья, вы специалист по конституционному праву. Сколь серьезны, на ваш взгляд, эти обвинения?

Во время импичментов Ричарда Никсона и Билла Клинтона главным было обвинение в том, что оба президента пытались скрыть преступные действия.



– Дело в том, что это не конституционный вопрос. Согласно конституции, президента или другого высокопоставленного государственного чиновника или судью можно отстранить за совершение так называемых высших преступлений и проступков. Но там не содержится никаких определений этих понятий. Считается, например, что совершение некоторых уголовных преступлений не обязательно влечет импичмент, при этом действия, которые влекут импичмент не обязательно представляют собой уголовные преступления. Например, во время импичментов Ричарда Никсона и Билла Клинтона главным было обвинение в том, что оба президента пытались скрыть преступные действия. Поэтому нам в данной ситуации остается лишь ждать дальнейших событий. Например, президент Трамп только что объявил, что он может дать письменные показания Конгрессу в рамках импичмента. Если это произойдет, то демократы наверняка будут искать расхождения с письменными показаниями президента, данными во время расследования российского вмешательства в американские выборы, они попытаются вновь поднять вопросы, оставшиеся безответными в результате расследования спецпрокурора Мюллера, в общем, образно говоря, замутить воду. Не нужно забывать, что для того, чтобы отстранить президента от власти в случае одобрения обвинений Палатой представителей, потребуется не меньше двадцати голосов сенаторов-республиканцев при условии единодушной поддержки такого решения сенаторами-демократами. Я не думаю, что такое возможно, если только не появится что-то кардинально новое, что заставит резко изменить общественное мнение в пользу импичмента президента.

– Во вторник сразу после слушаний американская пресса цитировала сотрудника Совета по национальной безопасности Александра Виндмана, который назвал "требование" Дональда Трампа провести расследование "неуместным" и советника вице-президента Пенса Дженнифер Уильямс, которая оценила призыв президента как "необычный". Их главная претензия к президенту заключается в том, что тот действует вопреки американской традиции и это противоречит национальным интересам США.

Пока эти слушания не вскрыли ничего сенсационного.



– И это их личное мнение. Внешнюю политику страны определяет президент. Когда Виндман говорит, что действия президента противоречат практике подготовки внешнеполитических решений или не соответствуют традиционным принципам американской внешней политики, то это не имеет большого значения, потому, что именно президент дает направление американской внешней политике.

– Кстати, оппоненты Дональда Трампа говорят, что, когда он громко критикует бывшего посла США в Киеве Йованович и Виндмана он может совершать незаконное деяние: давление на свидетелей и это тоже может стать статьей обвинений против него.

– Я не думаю, что это серьезное обвинение. Такое поведение президента, скажем так, неуместно. Но это не является запугиванием свидетелей с точки зрения закона или попыткой препятствовать расследованию. Пока эти слушания не вскрыли, на мой взгляд, ничего сенсационного. И если не появится ничего кардинально нового, так сказать, гигантского "дымящегося пистолета", на мой взгляд, нет никакой вероятности отстранения Трампа от должности, – говорит Илья Шапиро.