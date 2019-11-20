В Комсомольске-на-Амуре прошел обыск у ЛГБТ-активистки

Комсомольске-на-Амуре квартиру ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой обыскали в рамках уголовного дела о распространении порнографии. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сама активистка.

По её словам, полицейские встретили ее по возвращении из командировки утром прямо на перроне вокзала. Активистке сообщили о возбуждении уголовного дела о пропаганде порнографии из-за её бодипозитивного проекта "Женщина не кукла", а после увезли на опрос. Из статуса свидетеля Цветкову перевели в статус подозреваемой за отказ дать показания. У активистки взяли подписки о неразглашении и невыезде. В квартире Цветковой и в детской студии, где она ранее работала, провели обыски, изъяв технику, документы и брошюры на гендерную тематику. По словам ЛГБТ-активистки, полицейские заявили, что она "лесбиянка и секс-тренер", а также "проводит пропаганду".

В октябре полиция Комсомольска-на-Амуре уже опрашивала Юлию Цветкову . По словам активистки, ее регулярно вызывают в полицию, заставляя отчитываться за количество подписчиков в соцсетях и объяснять, что имелось ввиду под конкретными постами или отдельными словами. Цветкова считает, что вызовы в полицию связанны с "около-политическими мероприятиями". По ее информации, заявление на активистку написал Тимур Булатов, известный, по словам Цветковой, своей гомофобной позицией.