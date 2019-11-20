На Мальте по делу об убийстве журналистки задержан бизнесмен

На Мальте арестован известный бизнесмен по подозрению в причастности к убийству журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. Убийство Галиции, которая занималась расследованиями коррупции в верхних эшелонах власти, вызвало протесты в стране и критику мальтийских властей со стороны международного журналистского сообщества.

Агентство France Press и мальтийские СМИ сообщают, что бизнесмен Йорген Фенек был арестован на борту его яхты при попытке покинуть остров.

Накануне премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что готов помиловать предполагаемого посредника в деле об убийстве, если он назовёт заказчика преступления.

Источники в полиции подтвердили, что бизнесмен задержан в связи с делом об убийстве, однако пока не подтверждено, что именно его следствие считает заказчиком.

В октябре 2017 года машина, за рулём которой находилась журналистка, была взорвана. Власти арестовали троих предполагаемых исполнителей преступления, однако имя заказчика до сих пор не названо.

Каруана Галиция занималась, в частности, расследованием так называемых "Панамских архивов".