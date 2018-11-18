На Мальте установлены соучастники убийства журналистки

Полиция Мальты установила причастных к убийству журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая расследовала возможную причастность к коррупции премьер-министра страны, его семьи и окружения.

Подозреваемыми в организации убийства названы два человека, исполнителями были трое. Имена подозреваемых не обнародованы. По данным следствия, соучастники преступления имели разные мотивы.

В октябре прошлого года машина, за рулём которой находилась журналистка, была взорвана.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал гибель Каруаны Галиции "варварским нападением". Он заявил, что Мальта попросила Федеральное бюро расследований США о помощи в расследовании произошедшего.

Международный консорциум журналистов-расследователей в 2016 году опубликовал так называемый "Панамский архив" – данные о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. Каруана Галиция на основании этих документов заявила, что жена премьер-министра Мальты, вероятно, владеет офшорной компанией, которая получала деньги от властей Азербайджана.