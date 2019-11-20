Поздравляем, вы - иностранный агент. Чем грозит гражданам новый закон

Прошел второе чтение в Госдуме законопроект, который позволит признавать "иностранными агентами" физических лиц. Этот статус может быть присвоен тем, кто участвует в создании или распространении материалов СМИ, уже признанных "иностранными агентами". Новый закон обеспокоил в первую очередь журналистов, но не только их: многие решили, что под его действие теоретически подпадет любой гражданин, который, например, поделится в соцсетях публикацией "Радио Свобода", Би-Би-Си, "Немецкой волны" и многих других медиа.

Артур Гаспарян

Итак, физлицо, СОТРУДНИЧАЮЩЕЕ со СМИ-иноагентом, само может считаться иноагентом. Так сегодня порешила госдура. Съела видать чё нибудь... То есть, если я, журналист газеты Московский Комсомолец , рядовое физлицо с паспортом РФ, даю интервью Голос Америки , или RFI радио Франции , или BBC News Russian или моей обожаемой Елене Рыковцевой с Радио Свобода или даже расчудесному каналу Беларусь 24 , а такое тоже бывает, то есть сотрудничаю с «иноагентом» посредством упомянутого интервью, то, стало быть, и я иноагент? Госдура, кажется, мутировала в Госшизу... По субординации, наверное...

Александр Плющев

Очень необычное чувство, что власти твоей родины разрабатывают и принимают целый закон против конкретного тебя. Ну, не только именно тебя, но ты в той самой, очень небольшой группе людей.



Всё мы попадаем под разные законы, но вот чтобы войти в специальный список своим именем и фамилией - это совсем другое. Вряд ли те, кто попал под персональные санкции, скажем, в связи с Magnitsky act или из-за Донбасса чувствуют в точности то же самое, все-таки там против тебя действует чужая страна, а тут - своя собственная.



Зато теперь, мы знаем каково с серебром, посмотрим, каково с кислотой.

Михаил Калужский

Уже под самый вечер я вспомнил, что сегодня за день. В этот самый день 35 лет назад меня выгнали из комсомола и медицинского института - "за нарушение норм социалистического общежития, выразившееся в попытках ведения враждебной буржуазной пропаганды".

Конечно, я легко отделался. И если бы не тот ужас, что пережили мои бедные родители, я даже был бы благодарен всем, кто был причастен к этой истории. И не только друзьям, поддержавшим меня, и западным радиостанциям, чьими новостями я делился. Благодаря стукачу-однокурснику, профессиональным комсомольцам, деканатам-ректоратам и, конечно, следователю КГБ, я совершенно избавился от иллюзий. Это, безусловно, очень эффективный способ знакомиться с реальностью во всём её разнообразии, но лучше его избегать.

А как я вспомнил, что сегодня за день? Новость про физических лиц-иноагентов прочитал. 35 лет, едрёна вошь. Интернет и мобильную связь придумали, враждебная пропаганда осталась.

Кирилл Мартынов

Кто еще не иноагент, признавайтесь

Андрей Плахов

Кто на очереди?!

Сергей Митрофанов

Вообще почему не "враг народа"?

Демьян Кудрявцев

Юридические лица - иностранные агенты

И физические лица - иностранные агенты

И химические руки - иностранные агенты

Бионические руки - иностранные агенты

<Отвратительные> суки - иностранные агенты

Ботанические мухи - иностранные агенты

Католические духи - иностранные монахи

Канонические брюки - эксклюзивные рубахи

Были деньги у старухи, только прухи от мокрухи -

Это слёзы или крохи это звёзды на папахе

Сергей Пархоменко

А вот у меня есть технический вопрос к нашим законодателям, принявшим сегодня закон о том, как физическое лицо может заразиться иностранным агентством, имея незащищенные связи с медиа, признанным иностранным агентом.

Вот например, материалы журналистов "Радио Свобода" (в основном региональных редакций "Сибирь. Реалии", "Кавказ. Реалии" и других), Би-Би-Си, Дойче Велле, "Голоса Америки" часто попадают в ленту "Претендентов" на премию "Редколлегия".

А некоторые из них - выигрывают эту премию и получают, согласно ее статусу, довольно существенное денежное вознаграждение.

И вот тут вопрос.

Можно ли стать иностранным агентом, если не ПОЛУЧИТЬ деньги от иностранного агента, а наоборот ЗАПЛАТИТЬ деньги иностранному агенту (в лице его журналиста)?

А?

Сенатор Клишас, депутат Толстой, или другие какие-нибудь законодательные держиморды, - дайте ответ.

Не дают ответа...

Николай Храмов

А какие СМИ у нас имеют официальный статус иностранного агента, никто не в курсе? Чтобы знать наверняка, что необходимо расшаривать, дабы исхлопотать себе аналогичный статус на физлицо?

Наталья Гриник

А ознакамливаться с контентом иностранных СМИ пока ещё можно или я сегодня проснулась этим самым, агентом?

Для признания "иноагентом" необходимо еще и получать деньги из-за рубежа, но и это условие сейчас выполняют очень и очень многие.

Суркова Ирина

У нас огромное количество граждан, получающих помощь из-за границы. Я тоже иностранный агент, если друзья и знакомые из Германии, родственники из Швеции помогают моей семье? Мрак, такого никогда не было. Мой сосед-физик, 80+, его дети живут в штатах, естественно,помогают отцу. Он, всю жизнь посвятивший нашей науке, иностранный агент? Мрак.

А если кто-то из нас смеет работать на на мирную иностранную организацию, торгующую шмотками или плинтусами, это иностранный агент? Я 8 лет работала на подобную. Я воздержусь от брани лишь из уважения.

Анастасия Буракова

Мне дедушка из Риги варение черничное передаёт по осени, пора уже идти сдаваться? А вообще не смешно. На днях проанализирую законопроект и дам знать, что за параноидальное дерьмо придумали наши законодатели.

Татьяна Игнатова

В обзоре законопроекта делается упор на лайки в соцсетях.

Но из приведенной формулировки следует, что инагентами станут все физические лица, работодатель которых имеет долю иностранного капитала.

Если компания, на которую вы работаете использует иностранные инвестиции, вы автоматически станете иностранным агентом.

Леонид Лялин

Недавно Владимир Путин озаботился судьбой русского языка. Понимающие люди сразу сообразили – языку теперь хана. Был вопрос – как? Госдума дала ответ. Готовящийся закон о физлицах – иностранных агентах ставит крест на карьерах сразу всех успешных современных русских писателей.

В самом деле, любой выдающийся автор переводится на иностранные языки, а значит получает гонорары за рубежом. В 21м веке принято, что писатели постоянно что-то публикуют в Интернете. Дают интервью зарубежным изданиям. Все они блогеры. Вольно или невольно. А значит условия, содержащиеся в законе, соблюдены. Здравствуйте, граждане - иностранные агенты!

Многие ли из авторов смогут безболезненно перенести наслаждение взаимодействия с отечественным репрессивно-бюрократическим аппаратом?

Хорошо, Лев Толстой не дожил. Уж он то сразу бы статус иноагента получил. А что? Романы его на Западе хорошо продаются. Денежка капала. А по внутрироссийским вопросам он строго придерживался принципа: «Не могу молчать!». Публиковал в Европе запрещенные в России произведения.

Достоевский туда же. В тот же список. Да и Чехов. Пьески его в зарубежных театрах идут нескончаемо. А он против царских указов демонстративные выходки себе позволял.

Что тут еще сказать? Зер гут, Вольдемар!

Андрей Стругацкий

Что ж, разрешите представиться:

- Иностранный агент, очень приятно!



А чо, финансирование из-за рубежа в виде отчислений за переводы книг Братьев Стругацких получаешь? Копейки, говоришь? Неважно, главное, что от проклятых супостатов!

Сомнительные и глумливые заметки, порочащие нашу любимую власть, в соцсетях пописываешь? Пописываешь, знаем!

Вот и не возникай!

Шо? Говоришь, что первый факт со вторым никак не связан? А это, милок, никого не <волнует>, не тебе решать! Конституции, говоришь, новый закон не соответствует? Заглохни лучше, не то ваще посадим!

Короче, Дума постановила, что агент - значит, агент!

И молчи в тряпочку, терпила...



В общем, очень приятно: иностранный агент, прошу любить и жаловать...

Комментаторы задаются вопросом, что будет с теми, кого включат в список.

Андрей Лошак

А чем это грозит «физическим лицам»? Вопрос в моем случае не праздный.

Аркадий Пильдес

СМИ вынуждены маркировать контент, это понятно. А люди со СМИ сотрудничающие, они маркировать должны себя? Жёлтой звездой на груди или лилией на плече.

Александр Рыклин

Товарищи, принятие вчера во втором чтении закона об инагентах-физлицах вызывает тревогу... Закон явно не доработан, он не учитывает некоторые важные нюансы... Например, моя дочь, Вера Рыклина, работает в "Сахаровском центре"... То есть, буквально ходит туда каждый божий день и получает за это зарплату... А ваш покорный слуга активно сотрудничает с "Радио Свобода" и тоже, извините, не бесплатно... Понятно, что обе эти конторы - вопиюще иностранные, иностраннее не придумаешь....Получается, у нас "семья иностранных агентов"... Но такой статус в законе совершенно не прописан! Должны же быть, наверное, какие-то льготы... И как быть остальным членам семьи, не участвующим пока в антинародной деятельности в интересах других государств? Достаточно будет письменного заявления, или придется откреститься от нас публично? Опять же встает вопрос о детях, внуках и домашних животных...

Некоторые опасаются жестких мер.

​Алексей Рощин

Прекрасно. Я одного не понимаю - зачем принимать закон о столь длинном написании - "физическое лицо, признанное иностранным агентом"? Раньше ведь гораздо проще было - "шпион". Всего 5 букв!

Илья Вайцман

А что, уважаемые, как полагаете: как быстро пропагандистам удастся увязать в общественном сознании необходимость возвращения смертной казни и борьбу с "иностранными агентами"?

Понятно же, для чего они все это мутят: законно убивать политических противников, по-другому "чекисты" не умеют, да и не хотят. 😕

Большинство комментаторов предполагает, что гражданам придется каким-то образом указывать свой статус "агента" в постах, которые они пишут в соцсетях.

Александр Морозов

очевидно, что раз сначала были организации - иностранные агенты, а затем они распространили такой статус на физических лиц, то раз уже есть "нежелательные организации", то скоро будет юридический статус "нежелательное лицо". Просто вот будут объявлять "нежелательным лицом" на основании политической аргументации и все. При этом комментарии депутатов будут таковы: мы ни в чем не ограничиваем права этих лиц, просто они должны будут указывать везде, что они - "нежелательные". Скажем, в трудовом договоре человек должен писать "Я, такой-то такой-то, нежелательное лицо, с одной стороны, и работодатель, с другой...".

(*Россия, XXI век).

Дмитрий Гудков

...Речь идет не только о журналистах, пишущих для условного DW, но и о людях, которые лайкают посты в соцсетях. О каждом из нас.

Теперь – что законопроект означает в реальности.

1) Новая волна блокировок СМИ и сужение зоны для работы журналистом в России.

2) В стране появляются люди-изгои. Перестать быть таким человеком будет невозможно, как невозможно для НКО перестать быть иноагентом: механизм выхода из «иноагентов» отсутствует как класс. Этих людей-изгоев власть будет выбирать произвольно, потому что придумать (подделать) лайк ничего не стоит, а для нужного человека он всегда найдется.

Этих изгоев будут разорять, вынуждая либо эмигрировать, либо идти по миру и рано или поздно садиться в тюрьму из-за огромных штрафов. Это НКО можно закрыть и открыть заново, а жизнь – нельзя.

Во времена Второй мировой король Дании первым нашил себе на одежду желтую звезду, защищая своих подданных от фашистов и тем самым объявляя: я тоже еврей. Если мы все не станем датскими королями, то вскоре многие из нас станут иноагентами.

Освенцим – это близко и недавно.

Андрей Нечаев

Попал гражданин в перечень иноагентов Минюста, обязан в любой своей публикации указывать, что он иноагент. Пишешь твит из 280 знаков, отведи место на объявление, что ты иностранный агент (интересно, будут ли допускаться сокращения?). А не дай бог не указал, готовься к гигантским штрафам. Конкретные критерии нарушений и размер штрафов Дума поручила разработать правительству. Будьте уверены, оно разработает!

Фактически неугодные власти СМИ и просто активных граждан будут элементарно разорять этими штрафами, заставляя замолчать или эмигрировать. А для тех, кто все равно не замолчит, применять инструмент блокировки.

Благо на Телеграмме потренировались.

Кстати, про то, как перестать быть иноагентом в законе ни слова, т.е. пока это почетное звание предполагается пожизненным. НКО можно закрыть и создать новое. С человеком сложнее.😢

Если вчитаться в текст законопроекта, обнаруживается еще одно условие: всех "иноагентов" хотят обязать регистрировать юридическое лицо.

Дмитрий Шабельников

«В течение одного месяца со дня признания юридического лица... или физического лица... такие лицо или структура учреждает российское юридическое лицо и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации».

И дальше такое юридическое лицо, которое вы ОБЯЗАНЫ создать в случае признания вас КАК ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА выполняющим функции иностранного агента (потому что вы а) получаете или получали ранее (!) денежные средства из-а границы и б) распространили — например, в виде перепоста — информацию, опубликованную СМИ, признанным выполняющим функции иностранного агента), —

несет те же обязанности, что обычные СМИ, признанные выполняющими функции иностранного агента.

Мне кажется, у них реально не все дома. Как минимум: каким образом законно можно принудить физическое лицо создать юридическое лицо, если это физическое лицо не собирается заниматься ни предпринимательской, ни общественной деятельностью?

Кто-то только посмеивается над этой очередной серией черной комедии.

Иван Давыдов

"Иностранный агент всему виной", -

Все в округе говорили.

Этой странной любви,

Этой странной любви

Ему так и не простили!

И-но-странный агент! Иностранный!

А также

Полицейский террор!

Подмосковный ОМОН!

Вашингтонский обком!

И Анатолий Чубайс, как уже было сказано ранее.

Илья Симановский

Друг в личку пишет: "Дума во втором чтении приняла закон о признании физических лиц «иностранными агентами»".

Отвечаю: "Я уже на это не реагирую. Разве что когда черту оседлости начнут принимать в первом чтении, я, наверное, немного удивлюсь и оживлюсь".

Ну, а так шутки-шутками, но не трогает уже давно что они там принимают, говорят и т.д. Датчик зашкален сто лет назад, только стараешься не обращать на это вообще никакого внимания и ждёшь, когда же, уже, наконец, вся конструкция с треском <обрушится>.

Законопроект - детище Леонида Левина, председателя комитета Госдумы по информационной политике. Его пояснения подтвердили подозрение, что этим клеймом власти будут снабжать неугодных по своему соизволению. "Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в списке иноагентов] возможны", - цитирует Левина ТАСС. "А если он пишет о культуре, спорте, музыке, то вряд ли такое сотрудничество может нести риски включения в списки иностранных агентов". Граждан, опасающихся за свои шеры и лайки в соцсетях, Левин немного утешил: по его словам, для признания "иноагентом" потребуется нечто большее, а именно - финансирование со стороны СМИ-"иноагента", но даже в этом случае решение будет приниматься Минюстом и МИД индивидуально.

Майкл Наки

...В целом это все какой-то кошмар и борьба против собственных граждан. Мы бы могли поверить, что это все ради безопасности и закон не будет применяться против всех подряд. Но мы уже видели, как включают НКО в списки иноагентов, поэтому прекрасно понимаем, как это будет работать. Вообще, недавно усилившееся увлечение власти бить по собственным гражданам/некоммерческим организациям/компаниям (привет, Яндекс) — напоминает какое-то осознанное и целенаправленное уничтожение собственного государства. Возможно, лет через 50 мы узнаем, что нами руководили немецкие/китайские/американские шпионы. Ну или нам покажут их медицинские карты — и пазл сложится.

В Госдуме законопроект во втором чтении был одобрен фактически единогласно.

Кирилл Шулика

Очень интересные итоги голосования по закону о признание физических лиц врагами народа, то есть инагентами. Две фракции не стали участвовать в подлости и голосовать. Против духу не хватило. Это фракции КПРФ и ЛДПР, вторая неожиданно. Воздержался член фракции Жириновского Сергей Иванов.

Алексей Шабуров

Всегда интересно посмотреть, как наши депутаты голосуют за самые дикие законы. Навроде вчерашнего закона о физлицах - иностранных агентах.

Хорошо голосуют. Одиннадцать депутатов от Свердловской области проголосовали "за" (ЕР и СР).

Двое не голосовали (КПРФ и ЛДПР).

"Против" - ни одного.

Андрей Десницкий

Поражает каждый раз, как благомыслы оправдывают любую отечественную гадость опытом США: а и в Америке так делают! Закон об иностранных агентах - еще один пример. Списано с США тридцатых (якобы, на самом деле там правозащитников не заставляли этот ярлык на лоб клеить).

В 1941-42 годах в США граждан японского происхождения посадили в концлагеря. А в XIX веке истребили большую часть коренного населения и держали чернокожих в рабстве.

Можем повторить!

Ну если уж предаваться низкопоклонству перед Западом - так подражали бы хорошему! Так ведь нет.

Создать устойчивую демократию, стать лидерами технического прогресса, обеспечить высокий уровень жизни большинству граждан - нет, этого не можем. И даже не пытаемся.

А вот запрещать и сажать - да запросто, сколько угодно.

Сухой закон осталось только ввести.

Иноагентами, по мнению многих комментаторов, стоило бы признать как раз многих депутатов и чиновников, поддерживающих тесные связи со странами Запада.

Кирилл Шулика

А когда примут закон, чтобы объявить иностранными агентами чиновниками с зарубежной недвижимостью?

Сергей Смирнов

- ...Маскируются, сволочи! На прошлой неделе арестовали одного. Дома хоть шаром покати. Зарплата - 28 тысяч. Представляете? Не долларов! Рублей! В месяц!

- Это ж как Родину надо ненавидеть, чтобы с такой маскировкой жить! И какая у него легенда? Чистильщик обуви?

- Не поверите! Врач! Да все они так. Приходят с обыском, а там панельная пятиэтажка, крошечная кухня, дешёвая мебель... Денег завались, а прикидываются нищебродами. И так правдоподобно!

- Слышал, они на метро ездят?

- Да! И в "Пятёрочку" ходят!

- Куда-куда?

- В "Пятёрочку". Такой продуктовый бутик. Лицемеры проклятые. Опрашивают соседей, все говорят, мол, мы, конечно, подозревали, что он иностранный агент, но не верили. Очень тщательно маскировался.

- Нда.

(по-английски) - Уважаемые пассажиры! Начинается посадка на рейс 372 авиакомпании British Airways в Майами. Пассажиров бизнес-класса просим пройти к выходу 7.

- Ну, это меня.

- Отдыхать едете или по делам?

- И то, и другое. У меня отель небольшой на побережье, вилла, гостевой домик... Вы приезжайте как-нибудь, Андрей Николаевич. У нас в Майами хорошо. Море, пальмы, тепло... А то всё дела, дела...

- Спасибо, Станислав Павлович. Обязательно. А я, знаете, к дочке в Женеву лечу. У сына уже свой бизнес здесь, в Кенсингтоне. Взрослый совсем. А она учится пока. Вот навещу дочку и к весенней думской сессии как раз успею.

- Торопитесь?

- Законопроект о членах семей иностранных агентов будут рассматривать. Во втором чтении. Мой законопроект.

- Понятно. Дело важное. Может, ещё по одной? На дорожку?

- Давайте.

- Девушка, плиз... гив ме... ас... море виски. Йес. Чёрт бы побрал их язык. Правильно мы сделали, что отменили его в школах. Ну, за Родину!

- Будем!