Кругом "агенты" и враги?

Госдума проголосовала за то, чтобы и граждан можно было объявлять "иностранными агентами", правозащитников разоряют штрафами, НКО закрывают. За "оскорбление власти" или "нарушение порядка проведения митингов" штрафуют и даже сажают. Россия под санкциями, она стала изгоем на международной арене. После аннексии Крыма и войны в Донбассе РФ открыто называют врагом западной цивилизации, чего 20 лет назад и близко не было. Политический процесс и образ России в 2019 году обсуждаем с бывшим Уполномоченным РФ по правам человека, ныне членом Совета Федерации от Тверской области, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, основателем партии "Яблоко" Владимиром Лукиным.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 20 ноября в 19:05