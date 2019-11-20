Путин сказал, что Зеленский кажется ему "симпатичным человеком"

Владимир Путин считает президента Украины Владимира Зеленского симпатичным человеком. Об этом российский лидер заявил на заседании инвестиционного форума "Россия зовёт!", подчеркнув при этом, что никогда не видел своего украинского коллегу и не знаком с ним.

"Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний", – сказал Путин. "У меня нет никаких отношений с Зеленским, но мне кажется, что он стремится к улучшению ситуации на Украине", – цитирует российского президента агентство "Интерфакс".

При этом, по мнению Путина, отношения между Россией и Украиной полностью зависят о Киева. Заявления украинской стороны о пересмотре Минских соглашений президент России назвал неприемлемыми. Но отметил при этом, что Киев сделал "определённые позитивные шаги" в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" Россия называла разведение вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. Оно началось в октябре. Украинские военные и пророссийские сепаратисты заявили, что выполнили согласованный отвод своих сил.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов пойти на "разумный компромисс" на мирных переговорах в "нормандском формате". До этого Пристайко говорил, что Зеленский пытается не то чтобы договориться с Путиным, а ищет возможность построить такие отношения с Россией, при которых на территории Украины не будут погибать люди.