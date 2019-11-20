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Путин сказал, что Зеленский кажется ему "симпатичным человеком"

Путин и Зеленский, коллаж

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Владимир Путин считает президента Украины Владимира Зеленского симпатичным человеком. Об этом российский лидер заявил на заседании инвестиционного форума "Россия зовёт!", подчеркнув при этом, что никогда не видел своего украинского коллегу и не знаком с ним.

"Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний", – сказал Путин. "У меня нет никаких отношений с Зеленским, но мне кажется, что он стремится к улучшению ситуации на Украине", – цитирует российского президента агентство "Интерфакс".

При этом, по мнению Путина, отношения между Россией и Украиной полностью зависят о Киева. Заявления украинской стороны о пересмотре Минских соглашений президент России назвал неприемлемыми. Но отметил при этом, что Киев сделал "определённые позитивные шаги" в урегулировании конфликта на востоке Украины.

  • Одним из условий проведения встречи в "нормандском формате" Россия называла разведение вооружений на линии соприкосновения в Донбассе. Оно началось в октябре. Украинские военные и пророссийские сепаратисты заявили, что выполнили согласованный отвод своих сил.


Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов пойти на "разумный компромисс" на мирных переговорах в "нормандском формате". До этого Пристайко говорил, что Зеленский пытается не то чтобы договориться с Путиным, а ищет возможность построить такие отношения с Россией, при которых на территории Украины не будут погибать люди.

  • Конфликт на востоке Украины продолжается с 2014 года. Его жертвами стали, по последним данным ООН, более 13 тысяч человек. Часть территории Донецкой и Луганской областей контролируют сепаратисты, которых поддерживает Россия. Украина обвиняет Россию в оккупации части своей территории, в Москве утверждают, что речь идёт о внутриукраинском конфликте.
  • Президент Украины Владимир Зеленский, став главой государства, пообещал закончить войну на востоке страны. Однако его критики считают, что он делает слишком много уступок Москве.
  • 9 декабря в Париже состоится четырёхсторонний саммит, на котором будет рассматриваться ситуация на востоке Украины и возможные пути по урегулированию вооружённого конфликта. В рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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