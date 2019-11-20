СК возбудил уголовное дело по факту самоубийства заключённого в ИК №9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства заключённого в соликамской исправительной колонии № 9, сообщил основатель правозащитного сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин.

Ранее Осечкин сообщал, что 15 октября заключённый Иван Жужгов покончил с собой, не выдержав издевательств и унижений со стороны сотрудников колонии и сокамерников. В тот день он работал в швейном цеху, чтобы расплатиться за карточный долг перед другими осуждёнными, которые угрожали ему избиением и изнасилованием.

В исправительной колонии №9 Пермского края только в течение этой осени произошло три, не считая самоубийства Жужгова, чрезвычайных происшествия, связанных с насилием над заключёнными.

22 сентября двое осуждённых, по данным правозащитного сообщества Gulagu.net – сотрудничавших с администрацией колонии, избили и изнасиловали другого заключённого.

6 октября один из заключённых в знак протеста против издевательств и шантажа залез на вышку и, угрожая самоубийством, требовал встречи с прокурором.

16 октября ещё один заключённый ИК№9 попытался совершить самоубийство. Его нашли в камере штрафного изолятора в луже крови и доставили в реанимацию.

После проверок руководство колонии было уволено. Среди тех, кто лишился работы – начальник ИК Салим Абдурахманов, его заместитель Сергей Пантелеев, начальник оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков.