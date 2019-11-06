Начальство ИК-9 в Соликамске уволено после сообщений об издевательствах

Руководство колонии №9 в Соликамске уволено после публикации видео с пытками заключённых и самоубийства одного из них. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на собственные источники.
Собеседники издания называют имена уволенных – это начальник ИК-9 Салим Абдурахманов, его заместитель Сергей Пантелеев, а также начальник оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков.
Управление службы исполнения наказаний Пермской области сегодня без указания имён сообщило, что в структурах ведомства прошла проверка. Она выявила нарушения, и по её итогам были "приняты кадровые решения".
В середине октября основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что один из заключённых соликамской ИК-9 попытался совершить самоубийство. Его нашли в камере штрафного изолятора в луже крови и доставили в реанимацию. Это инцидент стал четвёртым за осень чрезвычайным происшествием в этом исправительном учреждении:
- 22 сентября двое заключённых избили и изнасиловали другого осуждённого, после чего в колонии произошла массовая драка, в результате которой пострадали около 30 человек.
- 6 октября один из заключенных ИК №9 в знак протеста против вымогательств залез на вышку и, угрожая самоубийством, требовал встречи с прокурором.
- А перед этим осуждённый Иван Жужгов был найден мёртвым в своей камере. По словам Владимира Осечкина, он не выдержал издевательств и рабского труда в швейном цехе промзоны.
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