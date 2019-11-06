Начальство ИК-9 в Соликамске уволено после сообщений об издевательствах

Руководство колонии №9 в Соликамске уволено после публикации видео с пытками заключённых и самоубийства одного из них. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания называют имена уволенных – это начальник ИК-9 Салим Абдурахманов, его заместитель Сергей Пантелеев, а также начальник оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков.

Управление службы исполнения наказаний Пермской области сегодня без указания имён сообщило, что в структурах ведомства прошла проверка. Она выявила нарушения, и по её итогам были "приняты кадровые решения".

В середине октября основатель сообщества Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что один из заключённых соликамской ИК-9 попытался совершить самоубийство. Его нашли в камере штрафного изолятора в луже крови и доставили в реанимацию. Это инцидент стал четвёртым за осень чрезвычайным происшествием в этом исправительном учреждении: