Слушания об импичменте: показания Сондланда. Видеотрансляция

На слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей сегодня даёт показания посол США в ЕС Гордон Сондланд, которого называют одним из ключевых свидетелей расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа.

Из показаний ряда других свидетелей следует, что Сондланд играл важную роль в переговорах с украинским руководством по вопросу о возможном расследовании деятельности компании Burisma и члена совета её директоров, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Утверждается, что он не только сотрудничал в этом вопросе с юристом Трампа Руди Джулиани, но и получал указания лично от Трампа.

Прямую трансляцию с переводом на русский язык ведёт телеканал "Настоящее время".

Демократы в Палате представителей, которые инициировали расследование, пытаются доказать, что Трамп - в обход обычной процедуры - через доверенных лиц, в том числе Сондланда, оказывал давление на Украину, чтобы нанести ущерб своему политическому оппоненту Джо Байдену. Сам Трамп и республиканцы отрицают нарушение закона со стороны президента.

Сондланд ранее уже давал показания за закрытыми дверями, а затем направил в Палату представителей дополнительные письменные показания. Он, помимо прочего, утверждает, что у него сложилось впечатление, что Белый Дом летом заморозил финансовую помощь Украине, чтобы добиться от Киева сговорчивости в "деле Байдена". При этом он не утверждал, что об этом ему говорил лично Трамп.

Ожидается, что демократы будут задавать Сондланду вопросы о его телефонном разговоре с Трампом 26 июля, в ходе которого - по словам нескольких свидетелей - президент интересовался у него, будет ли Украина расследовать дело сына Байдена. Сондланд тогда, как утверждется, ответил, что президент Украины Владимир Зеленский пойдёт на всё, чтобы снискать расположение Трампа.

Официальное расследование деятельности Burisma и Байденов Украина с тех пор так и не начала.

Кроме Сондланда, вечером в среду в Конгрессе выступят ещё два свидетеля, сотрудники Госдепартамента и министерства обороны США.

Открытые слушания по вопросу об импичменте в Конгрессе идут вторую неделю. Опросы показывают, что пока они существенно не изменили общественное мнение. Большинство демократов по-прежнему за импичмент, а республиканцев - против.