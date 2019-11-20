Отец срочника сообщил о проверке части на дедовщину после стрельбы

Военные следователи возбудили уголовное дело по факту дедовщины в части, где солдат-срочник Рамиль Шамсудтинов застрелил восьмерых человек. Об этом сообщает "URA.RU" со ссылкой Салима Шамсутдинова, отца солдата. По его словам, сын проходит потерпевшим по этому делу.

Изданию не удалось подтвердить эту информацию в Главном военном следственном управлении СК РФ и Министерстве обороны. В отношении кого возбуждено дело, также официально не сообщается. "Рамиль признан потерпевшим по нему, потому что у него снимали побои", – рассказал Салим Шамсутдинов.

25 октября во время смены караула в воинской части поселка Горный в Забайкалье солдат застрелил сослуживцев из автомата: убиты восемь человек, еще двое ранены. По некоторым сведениям, Рамиль Шамсудтинов устроил стрельбу из-за дедовщины.

Комиссия Министерства обороны России заявила, что не обнаружила фактов насилия в отношении рядового. Ведомство считает, что у солдата-срочника был личностный конфликт с одним из офицеров.