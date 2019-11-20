Арестованные по "ингушскому делу" обратились к главе республики

Пятеро арестованных по так называемому "ингушскому делу", заведённому из-за применения насилия к полиции во время акций протестов в столице республики Магасе, написали открытое письмо главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову.

В письме Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Багаудин Саутиев и Зарифа Саутиева сообщили, что "лишены физической возможности участвовать в созидательных процессах", так как "с 3 апреля находятся под стражей в следственных изоляторах соседних регионов".

Авторы обращения отметили, что "за восемь месяцев следствие не нашло ни одного доказательства их причастности к насилию в отношении представителей власти". Тем не менее, их "продолжают удерживать в изоляции от общества и семей".

Отдельно арестованные, которые считают обвинения против них сфабрикованными, подчеркнули, что с ними "обращаются как с государственными преступниками", а "следствие проходит с грубейшими нарушениями уголовно-процессуального закона".

"Ситуация, когда десятки простых жителей республики, проходящих по уголовному делу, лишены элементарной правовой и информационной поддержки со стороны властей Ингушетии – ненормальная", – резюмируют авторы письма. По их мнению, "дальнейшее игнорирование и равнодушие приведёт к падению доверия к руководителю республики со стороны народа".