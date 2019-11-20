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Возвращённые Украине корабли прибывают в гавань Очакова

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Украинские корабли, захваченные российскими пограничниками в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма, прибывают в
военную гавань города Очакова Николаевской области.

Первым в порт добрался украинский катер "Никополь", а позднее – буксир "Яны Капу". Третий катер "Бердянск", очевидно, подплывает, но его из-за темного времени суток трудно заметить, передает корреспондент украинской службы Радио Свобода.

Корабли встречают местные жители, они вывесили большой флаг Украины. На торжественное мероприятие, которое состоится в ближайшие часы, прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее в среду командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, заявил что возвращённые Россией корабли приходится буксировать, поскольку их "угробили" после захвата. Россияне якобы "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", сказал Воронченко в интервью, которое цитируют информационные агентства.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко в интервью "Интерфаксу" заявил, что не верит в эту версию. Он предположил, что корабли получили повреждения, так как при задержании по ним велась стрельба.

  • 25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили, обстреляли, а затем задержали украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые пытались пройти в Азовское море через Керченский пролив. Вместе с ними были задержаны 24 украинских военнослужащих. Киев назвал действия России "актом агрессии". Позицию Украины поддержали США, НАТО, ООН и Евросоюз, призвав российские власти немедленно освободить моряков и вернуть катера. Россия же обвинила задержанных в "незаконном пересечении границы". Им грозило до 6 лет лишения свободы.
  • сентябре этого года украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключёнными и арестованными между Украиной и Россией.​

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