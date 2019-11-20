"Отрубили голову и сожгли". Бойцов "ЧВК Вагнера" подозревают в пытках

Бойцы российской "частной военной компании Вагнера" могут быть причастны к пыткам и жестокому убийству мужчины в Сирии. Личность одного из наёмников установила "Новая газета".
По данным издания, это Станислав Д. Фамилия не называется для безопасности его семьи. В группе "Вагнера" он служил в разведке, уточняет автор расследования. В распоряжении "Новой газеты" есть копия паспорта бойца, собственноручно заполненная анкета службы безопасности "ЧВК Вагнера", расписка о неразглашении информации и автобиография. Часть информации журналист издания подтвердил с помощью данных из открытых источников. От супруги Станислава Д. и его знакомых "Новой газете" информацию получить не удалось.
Видео с издевательствами над убитым впервые было опубликовано летом 2017 года. На нём не видно лиц бойцов, однако слышно, что они говорят на русском языке. В ноябре 2019 года в соцсетях были опубликованы другие части видеозаписи. На них в кадр попал Станислав Д.
Лица других бойцов видны на фотографии, также опубликованной в соцсетях, где они позируют рядом с телом убитого. "Новая газета" отмечает, что готова передать имеющиеся материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.
По данным арабских СМИ, убитый – Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла. Его мобилизовали в резерв сирийской правительственной армии, после он дезертировал, но был пойман. Предположительно, он был убит в районе месторождения Шаир в сирийской провинции Хомс.
Весной 2017 года подразделения "ЧВК Вагнера" вытеснили боевиков террористической группировки "Исламское государство" с месторождения Шаир. Это подтверждено протоколом согласований между Сирийской государственной генеральной нефтяной корпорацией и российской компанией "Евро Полис", выяснила "Новая газета".
- Российская компания "Евро Полис" связана со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного также как "повар Путина". По договору с сирийскими госструктурами фирма обязалась освободить захваченные месторождения и обеспечить их безопасность. За это она получала 25% от добычи на них нефти и газа.
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