СМИ: компания Пригожина заключила нефтяную сделку с Сирией

Компания "Евро Полис", связанная с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют другом Владимира Путина, заключила нефтяную сделку с Сирией. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника с российской стороны, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, это произошло незадолго до столкновения наемников "частной военной компании Вагнера" с сирийскими повстанцами, помощь которым оказала авиация США. Пригожина называют главным организатором и спонсором "ЧВК Вагнера", в рядах которой в Сирии воюют сотни граждан России.

В июне "Фонтанка" сообщила, что компания "Евро Полис" в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с сирийскими властями. По словам собеседника издания, "Евро Полис" обязуется освободить захваченные противниками режима Асада нефтяные и газовые месторождения и обеспечить их безопасность. Доля "Евро Полис" в добыче нефти и газа составит 25 процентов. Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений тогда же подтверждал РБК источник, близкий к бизнесмену, и собеседники в "ЧВК Вагнера".

В конце января 2018 года российское Министерство энергетики объявило, что Россия и Сирия подписали "дорожную карту" по восстановлению, модернизации и строительству новых энергетических объектов. Посол Сирии в России Риад Хаддад уточнил The Bell, что в январе были подписаны две "дорожные карты". В этих документах прописаны достигнутые ранее соглашения с конкретными российскими компаниями. "Евро Полис" – одна из них, подтвердил посол.

В декабре Associated Press опубликовало документ, который похож на черновик договора "Евро Полиса" с сирийским правительством и Генеральной нефтяной корпорацией Сирии. В нем речь также шла о том, что "Евро Полис" возьмет на себя "обязанность освободить" месторождения нефти и газа на части территории Сирии. В каком виде эти договоренности вошли в финальные соглашения, подписанные "Евро Полисом" и министрами энергетики двух стран, неизвестно.

Газета Washington Post, ссылаясь на данные разведки о переговорах Пригожина с сирийскими военными и чиновниками, утверждает, что российский бизнесмен принимал участие в планировании нападения 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В бою между проправительственными формированиями и Сирийскими демократическими силами, помощь которым оказала авиация США, погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот человек, в том числе множество граждан России, предположительно, бойцов "ЧВК Вагнера". Цель попытки наступления наемников на союзников США в Сирии пока неясна. По некоторым сообщениям, они намеревались взять под контроль крупный нефтеперерабатывающий завод.