Россия не для граждан. Елена Фанайлова – о тыловом консенсусе

Конференция, организованная “Открытой Россией”, называлась “Россия для граждан”, но прямо в начале обсуждений была иронически переименована: словосочетание “против граждан” более соответствует реалиям этого лета и осени. Однако настоений пессимизма это определение не вызвало. Спикеры, собравшиеся на форуме, а это политические аналитики и деятели оппозиции, испытывали скорее воодушевление, чем привычную социальную депрессию, мотивированную последним путинским пятилетием: московские протесты минувшего сезона и общественное движение в регионах дают некоторое ощущение, что российская политическая активность является необходимой и возможной, хотя пока и недостаточной.



Перечислю тезисы ораторов, которые вызвали внимание и одобрение публики, без упоминания авторства, пусть ниже будет коллективный дайджест, голоса которого порой противоречат друг другу.

Главное изменение этого лета: народные массы перестали быть политически “холодными”. Отношение большинства к политическим протестам стало сочувственным, в том числе в результате размывания крымского консенсуса. Для объединения масс с политическими активистами и оппозиционерами (чего боится и чего не хочет власть) не хватает какого-то триггера. Гипотеза состоит в том, что таким триггером могли бы стать повальные репрессии. Власть в этом политическом сезоне оказалась один на один с активистами, но выбрала расчетливую игру и линию поведения: ей выгодны точечные репрессии, которые замыкают оппозицию на узкой повестке борьбы с силовиками, не давая выйти в более широкое смысловое поле. Расширение повестки приведет к тому, что власть проиграет плебисцит. Власть умело запускает “огненные шары” между активистами-оппозиционерами и массой.

Два цикла региональных выборов показали, что вертикаль власти состоятельна и способна контролировать региональные элиты, и что протестный и организационный потенциал на местах растут. Пример: Хабаровский край, где благодаря лидеру от ЛДПР и его действиям "Единая Россия" набрала всего 12 процентов голосов.

Изменилась модель информационного потребления: рост пользователей соцсетей и снижение процента телезрителей (примерно по 10 процентов с обеих сторон).

Хорошее образование никогда не мешало строительству тоталитаризма (иллюзия советских интеллигентов, в том числе околодиссидентского круга, что Россию спасет образование и просвещение). Свободные выборы в России существуют с 1906 года, но никогда не приводили к смене власти.

Долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго

Авторитарные режимы умеют форматировать дискуссию, что считать успехом или поражением, и общество разговаривает в этих терминах. Успех страны вовне – это фронт (украинский, сирийский, американский, европейский, список можно продолжить), внутри страны расположен тыл (есть и служба логистики, и зоны отдыха, и прочие структуры). Все, кто не работают для победы, являются иностранными агентами, ибо помогают потенциальному врагу. Это тыловой консенсус, который предполагает потерпеть “по умолчанию” (в том числе нечестные выборы). Он исключает картину будущего, что не устраивает молодежь. Благополучие граждан должно быть важнее внешнеполитических интересов государства. Интересно, что предлагаемый государством “патерналистский контракт” в семье не соблюдается гражданами, а вот военно-тыловой, похоже, не отделяется от коллективного бессознательного в рациональную сферу, почти не критикуется.

В разгаре "вторая холодная война" с её информационными особенностями: цензура и пропаганда. Особенность современной пропагандистской войны в том, что она ведется цифровыми методами и включает “цифровое тело” пользователей сетей в программы лояльности: лайки и шеры как способ продвижения идей. Монополия власти на информацию с 1917 года и высочайший статус правды в условиях ограничения политических свобод.

На вопрос “если не Путин, то кто?” следует отвечать: необходимы переход к парламентской форме политического устройства, консолидация всех оппозиционных сил и лидеров на одной гражданской платформе, разработка механики парламентской республики и электоральной смены власти. Если идти на выборы, то надо выигрывать. Долго ли ждать перемен? Если ждать, то долго.

Где границы несотрудничества с властью, которую в своих экономических интересах захватила криминальная группировка? Там, где начинается “правило первого ученика”: подавление прав и свобод других людей, использование их ресурсов в целях пополнения административного ресурса. Где границы сотрудничества Европы с Россией? Там, где заканчивается ее новейший геополитический проект (аннексия чужих территорий и угроза целостности других государств).

Здесь конец дайджеста. Остается добавить, что два дня операторы НТВ стояли на дорожке под окнами берлинского зала, где проходила конференция, но синхронов, кажется, не получили. Это неважно: "вторая холодная" имеет в своем распоряжении весь набор фейковых новостей и теорию заговора.

Елена Фанайлова – журналист "Свободы", ведущая программы "Свобода в клубах"

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